Bakan Soylu: 'İkinci asra 'bir' kaldı ve birileri ikinci asra 'milletin emrinde, milletin devleti' ile girmek istemiyor'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘devlet’ kavramının ‘millet’ kavramıyla eşdeğer olduğunu söyleyerek, “İkinci asra ‘bir’ kaldı ve birileri ikinci asra ‘milletin emrinde, milletin devleti’ ile girmek istemiyor” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Yenimahalle’de Eğitim Daire Başkanlığında düzenlenen ‘105-110. Dönem Mülki İdare Amirleri Eğitimi’ ve Ankara Üniversitesi ile yapılan ‘Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Hizmet İçi Eğitim İş Birliği Protokolü’ imza törenine katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, Osmaniye’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonuyla ilgili, “Bugün ‘Kökünü Kurutma’ operasyonu, uyuşturucuya yönelik bir operasyonun Osmaniye ayağını sağladık. 138 hedefimiz vardı, kazasız belasız hedeflerin 130’una ve aranan 10 şahsa da ulaştılar. Bugün de adliyeye sevk edecekler” dedi.

“Ana muhalefet devleti akıl almaz iddialarla itham etmişken, biz yine işimizi yapmaya devam ediyoruz”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Türk Polis Teşkilatı hakkındaki iddialarına yönelik Bakan Soylu, “Daha bir gün önce ülkenin ana muhalefeti, bu devleti ve bu teşkilatı akıl almaz iddialarla itham etmişken, biz yine işimizi yapmaya devam ediyoruz. Laf dinleyen adamlar değiliz, bu doğrudur. Laf dinleseydik, gazete manşetleriyle veya videolarla veya tweetlerle, muhtıralarla, darbe tehditleriyle aklı karışan adamlardan olsaydık bugün ne göçü yönetebilirdik, ne sınırımızda, hatta ülkemizin bir bölümünde kurulmak istenen terör devletine mani olabilirdik ne de içeride terörle tarihimizin en başarılı mücadelesini verebilirdik. Bu devlet, zayıf karakterli bir devlet değildir. Onun için etrafında kurgulanmak istenen tezgahı anlayıp ona cevap üretebilmekte, kendi çizgisini bozmadan ilerleyebilmektedir” diye konuştu.

“Onların hayalindeki millet, devlete ancak muhtarlık binasına kadar yaklaşabilen millettir”

Bakan Soylu, ‘devlet’ kavramının ‘millet’ kavramıyla eşdeğer olduğunu belirterek, “Bugün devlet milletin ta kendisidir. İtiraz ettikleri budur. Bunların hayalindeki millet, devlete ancak sandığa kadar yaklaşabilen millettir. Onların hayalindeki millet, devlete ancak muhtarlık binasına kadar yaklaşabilen millettir. Onların kurgusundaki devlet, millete ait bir devlet değildir. Bugünkü kavganın temelinde bu yatmaktadır. İşte bizim muhtar buluşmalarımızın, verdiğimiz bu eğitimlerin, sokakları yine çarşı ve mahalle bekçileriyle buluşturmamızın, cumhurbaşkanlığı hükümet modelimizin, her afette milletimizin yanı başında olmamızın, ‘nerede bu devlet’ dedirtmememizin temelindeki mantık budur” ifadelerine yer verdi.

“Türkiye, dünyanın en tıkanık ve en umutsuz olduğu bir zamanda umut oldu”

Türkiye’ye karşı yapılan propagandaların kasıtlı olduğunu aktaran Bakan Soylu, “Bugün gündemde gördükleriniz, okuduklarınız, partiler arası yaşanan alelade bir siyasi mücadele değildir. İkinci asra ‘bir’ kaldı ve birileri ikinci asra ‘milletin emrinde, milletin devleti’ ile girmek istemiyor. Onlar, yani milletin karşısında olanlar, ‘Hakimiyet milletindir’i bir duvar yazısı olarak gören, ama esasta ayrıcalıklı bir zümrenin hakim olduğu bir devlet hayal ediyorlar. Oysa Türkiye, bu anlayışı reddetti ve dünyanın en tıkanık ve en umutsuz olduğu bir zamanda dünyaya umut olan bir ülke haline geldi” şeklinde konuştu.

“Vatandaşı merkeze alan, en önemlisi de ’Türkiye Yüzyılı’ kavramını bir slogan olarak değil, bir iddia olarak içselleştirmiş mülki idare amirlerine ihtiyacımız var"

Konuşmasında mülki idari amirlerine de hitap eden Bakan Soylu, “Köklü bir devlet geleneğimiz var, oradan besleniyoruz ve cumhurbaşkanlığı hükümet modeliyle beraber gerçekten ülkemizi ikinci yüzyıla taşıyacak önemli bir adım attık. Ancak devlet dediğiniz, yapay zekayla yönetilen bir şey değil. İnsan aklı, insan hissiyatı, insanın yetenekleri, yetenekli ve bilgili insanların bir araya gelmesi, devlet sisteminin başarısı için elzemdir. Onun için sizlere ihtiyaç var. Bilgili, hızlı karar verebilen, inisiyatif almaktan çekinmeyen, sorun çözme ve değer üretme odaklı; mutlaka her işinde vatandaşı merkeze alan, en önemlisi de ’Türkiye Yüzyılı’ kavramını bir slogan olarak değil, bir iddia olarak içselleştirmiş mülki idare amirlerine ihtiyacımız var” dedi.

Programda Bakan Soylu’nun yanı sıra, İçişleri Bakan Yardımcıları, Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar, mülki idare amirleri ve diğer ilgililer yer aldı. Programın ardından İçişleri Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi arasında ‘Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Hizmet İçi Eğitim İş Birliği Protokolü’ imzalandı. Protokolü, Bakan Soylu ile Ankara Üniversitesi Rektörü Ünüvar imzaladı.