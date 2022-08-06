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Bakan Soylu: 'PKK/PYD'nin Cerablus'ta gerçekleştireceği bombalı saldırı engellendi'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK/PYD'nin Cerablus'ta gerçekleştireceği bombalı saldırının Emniyet İstihbarat ekiplerinin operasyonuyla engellendiğini duyurdu.

Bakan Soylu: 'PKK/PYD'nin Cerablus'ta gerçekleştireceği bombalı saldırı engellendi'
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK/PYD’nin Cerablus’ta gerçekleştireceği bombalı saldırının Emniyet İstihbarat ekiplerinin operasyonuyla engellendiğini duyurdu.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “PKK/PYD’nin, Fırat Kalkanı Harekat Alanı’ndaki Cerablus’ta gerçekleştireceği bombalı saldırı, Emniyet İstihbarat ekiplerimizin takibi ve operasyonuyla engellendi. 10 kg patlamaya hazır bomba yakalandı. EGM İstihbarat; Kilis ve Gaziantep, Emniyet İstihbarat ekiplerimize tebrikler” ifadelerini kullandı.

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İHA
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