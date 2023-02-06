İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonrası AFAD koordinasyon merkezinde açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonrası AFAD koordinasyon merkezinde açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, “Sabah saat 04.17 civarında 7.4 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli bir deprem oldu. Etkilenen iller Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır ve Kilis 7.4 yıkım ortaya koyan bir depremdir. Şu anda bütün valilerimiz, jandarma, Emniyet, Türk Silahlı Kuvvetleri, AFAD ve Kızılay ekiplerimiz görevlerinin başında ilgili bölgelere sevk ediliyor” ifadelerini kullandı.

Bakanların hasar meydana gelen illere gideceğini söyleyen Bakan Soylu, “Biz de bakan arkadaşlarımızla beraber yola çıkıyoruz. Kahramanmaraş’a ben gideceğim Hatay’a Tarım Bakanımız gidecek, Gaziantep’e Murat Kurum, Osmaniye’ye Gençlik ve Spor Bakanı gidecek, Adıyaman’a Ulaştırma Bakanı İstanbul’dan şu anda geçiyor. Malatya’ya ise Kültür ve Turizm Bakanı gidecek. Sağlık Bakanımız ise buraya intikal ediyor” şeklinde konuştu.

Çalışmaların hızlı bir şekilde devam edebilmesi için uyarılarda bulunan Bakan Soylu, “Bazı yerlerde ciddi trafik sıkışıklıkları söz konusu. Öncelikle ambulans ve arama kurtarma ekiplerine yol açabilmek için vatandaşlarımızın bulunduğu yerlerde araçları hareket ettirmemeleri önemli. Cep telefonları konusunda tüm Türkiye’de vatandaşlarımızdan tek bir isteğimiz var cep telefonlarını deprem bölgesi haricinde kullanmamaları ve hatları meşgul etmemeleri. Özellikle sosyal medyada dezenformasyonlar bu saatte hem yanıltıcı hem meşgul edici ve milletimizi üzen bir noktaya getirmektedir. Bu vesileyle bazı valilerimizi bölgelere kaydırdık. Şu anda kargo uçaklarımız sevkiyata hazır. Maalesef hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Bilgi aldıkça AFAD merkezinden İletişim Başkanlığı gün boyunca vatandaşlarımızı bilgilendirecek ve yönlendirici anonslar bildireceklerdir. En büyüğü 6.6 olan 22 artçı deprem oldu. 6.6 büyük bir depremdir bu yüzden hasarlı binalara kesinlikle girilmemesi ve şu anda bahsettiğim bölgelerde de mümkün olduğunca dışarıda durulması durumun esasıdır. Şu kuvvetli artçı depremler bir şekilde sonlansın biz bu ikinci ikazı buradan gerçekleştirene kadar Fuat Oktay burada kalacak görev paylaşımı yaptık. Şimdi bizde bütün ekiplerle beraber yola çıkıyoruz” ifadelerine yer verdi.