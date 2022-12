Bakan Soylu: 'Sevgi bütün engelleri aşar'

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Sevgi bütün engelleri aşar” dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Programı düzenlendi. Programa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarından personeller, çok sayıda polis memuru ve aileleri katıldı. Program, Polis Bandosunun şarkıları ile başladı. Gören Gözler Okulu’nun görme engelli öğretmeninin ud ve şarkı performansının ardından özel eğitim öğrencileri tarafından hazırlanan seymen ve zeybek dansları ile devam etti. Programda ayrıca çocuklar için sihirbazlık gösterisi düzenlendi. Programa katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katılımcılar ile ilgilendikten sonra sevginin gücünü vurgulayarak “Sevgi bütün engelleri aşar. o kadar yücedir ki bütün kötülüklerin, bütün zorlukların üstesinden gelmeye muktedirdir. Annelerin sevgisi, babaların sevgisi, çocukların sevgisi, her birinin sevgisi, dünyadaki bütün zorlukları ve kötücül duyguları ortadan kaldırır. Allah dünyada sevgiyi ve tebessümü başkalarına gösterenleri hep mükafatlandır. Siz bunu yapıyorsunuz, hep beraber yapıyorsunuz minnettarız ve müteşekkiriz” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin manevi açıdan zengin bir ülke olduğunu ifade eden, Bakan Soylu, “Ülkemiz her geçen gün güçleniyor kudretleniyor. Her geçen gün kendi vatandaşına zorluklarını aşma konusunda daha da destek oluyor güç veriyor. Bunu hep beraber yaşıyoruz ama bu bize yetmez. Dünyada zorluklar yaşayan adını bilmediğimiz on binlerce kilometre ötede sahipsiz insanlar var, çocuklar var, sahipsiz anneler ve sahipsiz babalar var. Bizim zengin olmamız, büyük olmamız, kendi nefsimizi tatmin etmemizden dolayı değildir. Dünyada ki bu zorluklarla karşı karşıya kalanlara elimizi uzatmaktır. Dünyanın hangi reçetesini, dünyanın hangi bildirgesini, dünyanın hangi sözleşmesini getirirlerse getirsinler, Yunus Emre’nin ve Mevlana’nın sözlerinin onda birine tekabül etmez. Biz çok zengin bir milletiz. Kültürümüz, geleneğimiz, inancımız, aile yapımız, atamız, medeniyetimiz, toprağımız, biz çok zengin bir milletiz. Bu zenginliği sadece kendimize değil etrafımızdaki coğrafya ve dünya elbette ki uzatmayı elbette ki onları faydalandırmayı da bilen bir milletiz. Yüzyıllar boyunca bunu yapmışız şimdi örneklerini yapıyoruz. Bu örnekler sadece kendimiz için değil dünya için, etrafımızdaki coğrafya için, yapmayanlar için, insanlık için, yapıyormuş gibi yapanlar için. Aslında şunu ama hepimiz biliyoruz, samimi olursak, iyi niyetli olursak, sevgiyi eksiltmezsek, kötülere karşı dik durursak, Allah bizi mükafatlandır. Attığımız her iyilik adımının mükafatını elbette ki bize verir. Bize de verir, bizden sonraki nesillere de verir, etrafımızdakilere de verir” ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, konuşmasının ardından gösteri sahiplerine hediye verdi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.