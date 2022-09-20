Bakan Soylu: 'Teslim olmadılar. Şimdi sarı torbadalar'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka-34 operasyonunda jandarma ekipleri tarafından 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakan Soylu: 'Teslim olmadılar. Şimdi sarı torbadalar'
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka-34 operasyonunda jandarma ekipleri tarafından 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Soylu, “Teslim olmadılar. Şimdi sarı torbadalar. Eren Abluka-34 Operasyonu’nda, Diyarbakır Dicle Görese Dağı kırsalında J-SİHA’nın da desteğiyle 3 terörist etkisiz. Kahraman Jandarma’mıza tebrikler” ifadelerine yer verdi.

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hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
Bakan Soylu: 'Teslim olmadılar. Şimdi sarı torbadalar'