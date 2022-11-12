Bakan Soylu: 'Vatandaşlarımızdan istirhamımız bize en fazla bir dakika ayırsınlar'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Vatandaşlarımızdan istirhamımız bize en fazla bir dakika ayırsınlar. Aniden bir deprem olsa ‘ben ne yaparım sorusunu kendisine sorsunlar. ‘Çök kapan tutun’ hareketiyle kendilerini ve çevrelerini test etsinler” dedi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda Düzce Depremi’nin 23’üncü yılı dolayısıyla Türkiye genelinde ve KKTC’de saat 18.57’de yapılan “Deprem Anı Ülke Tatbikatı” öncesi Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nde bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya katılarak bir konuşma gerçekleştiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tatbikatın önemine değindi. “Türkiye’de bu ölçekte ilk olacak ama arzumuz odur ki son olmayacak. Giderek hayatımızın bir parçası haline gelecek derlediğimiz tatbikat nedeniyle bir aradayız” diyen Bakan Soylu, 17 Ağustos 1999 Depremi öncesinde televizyonlarda hiç kimsenin depremi tartışmadığını, ancak deprem ile beraber gündemin değiştiğini belirtti.

“Sevdiklerimizi, değerlerimizi, kazanımlarımızı kaybettik ve büyük acılar yaşadık”

Bakan Soylu, “12 Kasım 1999 saat 18.57’den bir saniye öncesine kadar da ülkemizin bütün gündemi deprem oldu. Ama hiç kimsenin aklına Düzce’de böyle şeyin olabileceği gelmiyordu. Bir büyük deprem yaşamıştık, üst üste ikincisinin geleceği düşünülmüyordu. Ama öyle oldu. Sevdiklerimizi, değerlerimizi, kazanımlarımızı kaybettik ve büyük acılar yaşadık” diye konuştu. Yaşanılan her afetin yeni bir şey öğrettiğini vurgulayan Bakan Soylu, “Şu noktaya geldik; afet gelmeden hazır olmamız, hazırlık yapmamız lazım. Devlet olarak 1999’dan sonra çok şeyler kat ettik. Herkes emek verdi, Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye afetler konusunda çok adımlar attı. Herkes bilgi ve emeğini ortaya koydu” ifadelerini kullandı.

“Vatandaşlarımızdan istirhamımız bize en fazla bir dakika ayırsınlar”

Bakan Soylu, şöyle devam etti: “Vatandaşlarımızdan istirhamımız bize en fazla bir dakika ayırsınlar. Aniden bir deprem olsa ‘ben ne yaparım sorusunu kendisine sorsunlar. ‘Çök kapan tutun’ hareketiyle kendilerini ve çevrelerini test etsinler. Bu sefer etrafımıza deprem gözüyle bakalım. Dünya bunu böyle yapıyor. Japonya bu seviyesine rağmen tatbikatları yapıyor ve deprem anınca az kayıp yaşıyor. İnşallah biz de o noktaya en kısa sürede gelmeyi arzuluyoruz. Son 10 günde tüm kurumlarımız Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bu tatbikata hazırlanıyor. Bu yıl ayrıca tatbikat yılı. Bir millet olmak bir afetle karşı karşıya kaldığımız zaman ne yapabileceğimiz konusunda hazırlıklı olmamız lazım ve bunu hep beraber yapmamız lazım. 10 gündür tüm medya, kurumlar ve bu meselenin tüm paydaşları bilgilendirme ortaya koydular. Afet ve deprem konusunda 10 gündür bu farkındalık sayesinde tatbikatı hep birlikte yapıyoruz. Şimdi esas itibariyle Düzce Depremi’nin yıl dönümünde tatbikat gerçekleştiriyoruz.”

“Bu sene 94 bin 207 tatbikat gerçekleştirdik”

Toplantıda konuşan AFAD Başkanı Yunus Sezer ise şunları kaydetti:

“2022 yılı içerisinde 17 bin deprem ölçümlemesi yaptık. Bu sene tatbikat yılımız. Şu ana kadar 94 bin 207 tatbikat gerçekleştirdik. Bugün Çök Kapan Tutun Ülke Tatbikatı’nı bütün illerimizde ve KKTC’de hep beraber gerçekleştireceğiz ve eş zamanlı 18.57’de olacak. Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde tam bin 5 afet çalışma grubuyla şu anda toplanmış bulunuyoruz. 6 ilden ve KKTC’den canlı bağlantı yapılacak. Canlı bağlantılar değişik mekanlardan ve afet olabilecek ortamlardan olacak. 81 ilimizden de görüntü aktarımı olacak. Radyo ve televizyonlardan 18.57 itibarıyla otomatik olarak TRT radyo ve televizyonlarından bilgi göndereceğiz. Diğer televizyonlardan da bizim otomatik bildirimizi ortak koordinasyonla beraber yer alacaklar. Bir diğer bildirimle önce sesli uyarı gidecek. Ardından da SMS şeklinde mesajlar bildirilecek. Yabancılar için de İngilizce mesaj sistemle gönderilecek.”

Bakan Soylu ile AFAD Başkanı Yunus Sezer’in konuşmalarının ardından program çerçevesinde Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nde Düzce, İstanbul, İzmir, Elazığ, Kahramanmaraş, Erzurum ve KKTC‘den canlı görüntü aktarımı yapılarak tatbikat gerçekleştirildi.