Bakan Soylu açıkladı, Kocaeli ve Sakarya'da büyük uyuşturucu operasyonu

KOCAELİ (İHA) – İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kocaeli ve Sakarya’da gerçekleştirilen, ‘Kökünü Kurutma Operasyonu’nun detaylarını açıkladı. Bakan Soylu, “İki ilde 2 bin 67 arkadaşımız, 3 deniz liman botu, iki helikopter, 11 mini İHA, 29 narkotik köpeğinin katılımı ile eş zamanlı gerçekleşti. 307 hedeften 269’u gözaltına alındı. Avrupa, dünya kendi raporlarında Türkiye’nin mücadelesini ortaya koymaktadır ama kendi devletini narko devlet olarak suçlamaya çalışan gafiller her zaman olacaktır. Tarihin her döneminde oldu” dedi.

Kocaeli ve Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ‘Kökünü Kurutma Operasyonu’ çerçevesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik belirledikleri adreslere bu sabah operasyon başlattı. Kocaeli ve Sakarya’da devam eden büyük uyuşturucu operasyonunun detaylarını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’nde açıkladı.

Sabah 04.00’de Kocaeli, 05.30’da Sakarya’daki ekiplerin operasyona çıktığını belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “3 aylık bir çalışma. Uyuşturucu ile mücadele, uyuşturucu satıcıları, bunları çekip çevirenlerle ilgili. Kocaeli merkezli 111, Sakarya merkezli 196 olmak üzere toplam 307 şüphelinin, uyuşturucu madde ticareti suçundan yakalanması başta olmak üzere, gerçekleşen operasyonda, iki ilde 2 bin 67 arkadaşımız, 3 deniz liman botu, iki helikopter, 11 mini İHA, 29 narkotik köpeğinin katılımı ile eş zamanlı gerçekleşti. 307 hedeften 269’u gözaltına alındı” dedi.

“Bu operasyonun amacı, uyuşturucu satış mekanizmasını tamamen çökertmek”

Bu operasyonların amacının, uyuşturucu satış mekanizmasını tamamen çökertmek olduğunu söyleyen Bakan Soylu, “Hareketsiz hale getirebilmek. Avrupa uyuşturucu ile mücadelede pes etmiş durumdadır. Bütün ülkelerde uyuşturucu kullanımı serbest bırakılmıştır. Narkotik shoplar açılmakta, şırıngalar dağıtılmaktadır. Kendilerince, kontrollü mekanizma uygulayarak, esas itibari ile uyuşturucu arzının sürekli olarak akmasına sebebiyet teşkil etmektedir. Sadece Belçika limanına geçen yıl gelen Kokain miktarı, bir yakalamada 70 tondur. Bu büyük bir tehlikedir. Türkiye Avrupa gibi teslim olmuş değildir. Hangi uyuşturucu türevi çıkarsa çıksın bununla mücadeleyi, kendine bir milli mücadele zemini olarak görmektedir. Nesillerimiz, geleceğimiz, gençlerimizin ve çocuklarımızın korunması, muhafaza edilmesi için. 15 Temmuz’dan önce, uyuşturucunun ancak dörtte biri, doğuda ve güney doğuda yakalanıyor idi. Şu anda, dörtte üçü orada yakalanıyor” diye konuştu.

“Eroin rotası değişmiştir”

Eroin rotasının değiştiğini kaydeden Bakan Soylu, “Eroin rotası değişmiştir. Türkiye’nin ortaya koyduğu baskılar neticesinde. Captagon rotası değişmiştir. Bonzai’de çok ciddi bir azalma söz konusu. Metamfetamin’in yaygınlığını önlemek için ciddi bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Bu yıl şu ana kadar 15 ton metamfetamin yakaladık. Bastığımız alandaki maddenin yerine başka bir madde ikame etmek için uluslararası sistemin varlığının unutmamak lazım. Geçen yıl yakalanan eroin miktarı 22 ton, bu yıl ise 8.5, 9 ton civarı. Rota değişti. Akdeniz’e döndü. Bu baskıdan ve karşı karşıya kaldıkları zarardan dolayı. Yüzde 71 uyuşturucudaki ölümler azaldı. Bu yıl itibariyle de aşağıya gidiyoruz. Bir çok projeyi eş zamanlı, sahadaki araştırmaların ardından gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Polis, jandarma, valilerimiz, sınırdaki mehmetcik, gümrük muhafaza… Türkiye topyekûn uyuşturucu ile mücadele ortaya koymaktadır. Türkiye dünyaya örnek bir çalışma sergilemektedir. Bunun karşılığında da, ilk kez satıcılığa bulaşmış kişi sayısı son iki yılda, uzun yılın ardından düşüş sergilemektedir. Yargı ile ortaya koymuş olduğumuz eş zamanlı mücadelede karşılığını vermektedir. Saha baskısını devam ettireceğiz. Çocuklarımızı, okullarımızı, gençlerimizi, çalışan gençlerimizi, buraya ulaştırmak isteyenlerle kökünü kurutana kadar mücadele edeceğiz. Bütün arkadaşlarımız ile birlikte bu mücadeleyi biz kazanacağız” şeklinde konuştu.

İnsansız hava araçları, helikopterlerin operasyona katıldığını ifade eden Bakan Soylu, “KGYS sistemlerimiz ile anı anına takip edebilme kabiliyetine sahibiz. Bütün teknolojilerimizi kullanıyoruz. İnsansız hava araçlarımız sınırlarda bize büyük bir destek ortaya koyuyorlar. Yeni bir haber daha vereyim; dün şükürler olsun daha önce jandarma ile destekliyordu, sahil güvenliğimizin insansız hava araçları operasyonlarını. Şimdi sahil güvenliğimiz Ege’de kendi insansız hava araçları bayraktarlarla beraber, hem göçmen mücadelesini, hem de sahil güvenliğin üzerinde bulunan diğer kolluk hizmetlerini yapabilme kabiliyetine sahip olmaktadır. Allah devletimizi var etsin” dedi.

Uyuşturucunun, terör örgütleri ile bağlantılı olduğunu ifade eden Bakan Soylu, “Bu yıl şu ana kadar 101 milyon kök kenevir yakalandı. 9 milyon da skunk bitkisi, yani 110 milyon. 110 milyon kenevir direkt PKK’ya, terörün finansmanı için aktarılacak idi. Jandarmamızın ve polisimizin de bu konuda amansız mücadelesi, Türkiye’de PKK’nın en önemli finans ayaklarından birisini kesmiş, ortadan kaldırmıştır. Önümüzdeki yıl bu konuda farklı bir metot uygulayacağız. Arkadaşlarımızla buna karar verdik. Daha farklı ve daha başarılı neticeler elde edebileceğimiz metotlar uygulayacağız. Şunu ifade etmek istiyorum, bunlar birbirlerinin tamamlayıcısıdır. Bu uzun zamandır böyledir, bu şehirlere sirayet ettiği zamanda yanına bir de asayiş gelmektedir. Onun için bunların topyekûnu ile mücadele ettiğimiz zaman, hem ülkemiz huzurlu, hem terör örgütlerinin bu konudaki finansmanını ortadan kaldıran bir anlayışı sevk etmiş olacağız” şeklinde konuştu.

Operasyonların, uyuşturucunun kökünü kurutana kadar devam edeceğini söyleyen Bakan Soylu, “Sahaya bastıkça ve biz keneviri ortadan kaldırdığınız zaman, eroin rotasını değiştirdiğiniz an, yeni bir maddeyi sokmaya çalışıyorlar. Biz her yıl öncesi, o yılın bu konudaki tehditlerini ve mücadelemizin hangi alanda olabileceğini sıralarız. Tabi bunu ömründe ilk kez görenler, ömründe ilk kez vakıf olanlar, FETÖ terör örgütünün üflemeleriyle birlikte, sanki kendileri tespit etmişler gibi ortaya koyuyorlar. Bu devlet bugün var olmuş bir devlet değildir. Bu devletin hassasiyetleri, refleksleri, stratejisi, politikaları var. Bu devletin bir hafızası var ve bu devletin bugüne kadar elde etmiş olduğu bir tecrübe var. Bütün bunlarla beraber yürüttüğü bir mücadele var. Terör, uyuşturucu, organize suç, kaçakçılık, sınır aşan suçlar alanında birçok tecrübesi var. Bu tecrübesini sanki kendisi elde etmiş gibi, bizim yılların birikimiyle ortaya koymuş olduğumuz raporları, dünyayı takip ederek gerçekleştirdiğimiz tespitleri, sanki kendisi yapıyormuş gibi ortaya koyanlar var. Anlaşılıyor ki maalesef yurt dışından birçok alanda katkı ve destek alanlar, FETÖ konusunda da, tezvirata, dedikoduya dayalı, devlete iftiraya dayalı, cari açığımızın uyuşturucudan kapatıldığına yönelik, belki de tarihin en acımasız, bir devlete karşı yapılabilecek en büyük iftirayı içeren, bu anlayışına karşı elindeki raporları sallıyorlar. Raporlarda bizim raporlarımız. Raporlar bizim tecrübemizle, saha bilgimizle hazırlanan raporlar. İnanıyorum ki milletimiz bu mücadeleyi görmektedir ve sonuna kadar da bu mücadeleye, samimiyetimize inanmaktadır. Avrupa, dünya kendi raporlarında Türkiye’nin mücadelesini ortaya koymaktadır ama kendi devletini narko devlet olarak suçlamaya çalışan gafiller her zaman olacaktır. Tarihin her döneminde oldu. Biz işimize bakacağız ve Türkiye’de kökünü kurutana kadar bu mücadeleye devam edeceğiz. Annelerin de yanında olacağız, bu işe bulaşan çocukların kurtulmasının da yanında olacağız” ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasında Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim Seydioğulları, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Kocaeli Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Sakarya Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Kocaeli İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı da hazır bulundu.