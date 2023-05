Bakan Soylu, Ahmed-i Hani Kültür Evi'nin açılışına katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sultangazi’de Ahmed-i Hani Kültür Evi’nin açılışına katıldı. Türkiye’ye yapılan yatırımlardan söz eden Bakan Soylu, Ağrı’ya doğalgazın da geldiğini, hastanelerin de altyapıların da yapıldığını belirterek, "Her şey daha fazla oldu ama zaten daha fazla olması için adım atıyoruz. Şimdi doğu ile batı arasında herhangi bir fark söz konusu değildir" dedi.

Burada konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Aslında bu sabah şuradaki manzarayı görüyorum. Bu manzara Türkiye’nin içinde bulunduğu tablonun en iyi özetidir. Biz neredeyiz biz şu anda Ahmed-i Hani Kültür Evindeyiz. Size şu kadar bir şey söyleyeyim buradan 20 yıl 30 yıl önce veya Tayyip Erdoğan iktidara gelmeden önce lütfen sözümü yanlış anlamayın böyle bir birlikteliği oluşturabilmek kolay bir iş değildir. Kimse kusura bakmasın şimdi yıllardan beri burada aynı hamurda yoğrulmuş aynı toprağın çocukları, aynı dinin evlatları, aynı medeniyetin evlatları bir masanın etrafında birbirini methüsena ederek oturuyor. Adnan Menderes idam edildikten sonra Batı elini tamamen Türkiye’nin içerisine sokmuştur bütünü kurumları ve kurallarıyla iş insanları ile medyası ile üniversitesi ile Tayyip Erdoğan tam 21 yıldır o eli alıp dışarıya atmak için uğraşmaktadır. Çocukluğumuzdan beri hep şöyle büyümedik mi bize hep şöyle demediler mi? Türkiye’de petrol vardır ama Türkiye’ye çıkarttırmazlar. Öyle ustalarımız var ki sadece şunu söyleriz. Bir tek adam yapamaz her şeyi yapar, bu bir tek adam yapamaz her şeyi yapamaz bu insanlar bugüne kadar bir araba yapamazlar mı ama bugün yaptılar. Ayasofya’yı açmak zaten orada sadece 5 vakit namazın kılınması anlamına gelmez. Açabilmenin de iradesini ortaya koyar. Kıymetli hemşehrilerim açabildik; arabamızı yapabildik; gazımızı çıkartabildik; petrolümüze ulaşabildik. Bunu yapabilme kabiliyetini ortaya koyduk. 2. mesele ise Batı’nın Amerika’nın elini Türkiye’den alıp atmaktan ziyade, 2. mesele Tayyip Erdoğan Türkiye’de doğu ile batıyı birleştirdi. Bu her şeyden zordur. Sadece yollar ile değil evet onu yaptık, doğru birleştirmek sadece havalimanı ile değil onu da yaptık, birleştirmek sadece gelişme ve kalkınma anlayışı ile değil onu da yaptık doğru. Ben 2014 yılında Ağrı’da geziyordum seçimler için, insanlar bana direkt şey söylediler. Dediler ki ’bizim doğalgazımız gelsin yeter. Şu hastane yapılsın yeter’ hepsi oldu. Daha fazlası da oldu doğalgazlar geldi. Hastaneler yapıldı, altyapılar yapıldı. Her şey daha fazla oldu ama zaten daha fazla olması için adım atıyoruz. Şimdi doğu ile batı arasında herhangi bir fark söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.