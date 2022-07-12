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Bakan Soylu, arefe ve bayramın ilk 3 gününde trafikte 28 can kaybının yaşandığını duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arefe ve Kurban Bayramının ilk 3 gününde trafik kazalarında 28 can kaybının yaşandığını belirterek, vatandaşlara 'emniyet kemerini ihmal etmeyin' çağrısında bulundu.

Bakan Soylu, arefe ve bayramın ilk 3 gününde trafikte 28 can kaybının yaşandığını duyurdu
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arefe ve Kurban Bayramının ilk 3 gününde trafik kazalarında 28 can kaybının yaşandığını belirterek, vatandaşlara ‘emniyet kemerini ihmal etmeyin’ çağrısında bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arefe günü ve bayramın ilk 3 gününde 28 kişinin trafik kazasında hayatını kaybettiğini açıkladı. Vatandaşlara trafikte dikkatli olmaları yönünde çağrıda bulunana Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

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“Lütfen trafik kurallarına uyalım. 7-18 Temmuz tarihleri arasında bayram trafiği için teyakkuzdayız. 8 Temmuz Arefe günü 8, bayramın; 1. günü 9 Temmuz 8, 2. günü 10 Temmuz 9, 3. günü 11 Temmuz 3 olmak üzere toplam 28 kaybımız var. Trafikte bayramınız kemerli olsun.”

İHA
Editör

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