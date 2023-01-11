Bakan Soylu Bulgaristan Başsavcısı Ivan Geshev'i ağırladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bulgaristan Başsavcısı Ivan Geshev ile görüştü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Toplantı Salonunda Bulgaristan Başsavcısı Ivan Geshev ve beraberindeki heyeti ağırladı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş’ın da katıldığı toplantı basına kapalı olarak gerçekleşti.