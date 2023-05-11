Bakan Soylu'dan 'dergi kapağı' tepkisi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Türkiye’yi Batı üzerinden yönetmeye çalışanlar, yayınladıkları belgelerle Türkiye’nin seçimine müdahale etmek isteyenler, bundan tam 5 yıl önce Türkiye’yi seçime yönelik provokasyon ortaya koymaya çalışanlara karşı vereceğimiz bir cevap var. Vereceğimiz cevap da şudur. Tayyip Erdoğan’a kendi dergilerine kapak yapanlara bu millet: ‘Evet artık sizden kurtuluyorum’ deyip tarihi bir kapak yapacaktır’ dedi.

İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, seçim çalışmaları çerçevesinde Zeytinburnu’nda genel başkanlığı bulunan Anadolu Aslanları İşadamları Derneği’ni (ASKON) ziyaret etti. Programda Zeytinburnu Kaymakamı Ercan Turan, Belediye Başkanı Ömer Arısoy, ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın ve iş adamları katıldı.

“14 Mayıs’ın ikincisi Allah’ın izniyle 100 yıl sürecektir”

Programda konuşan Bakan Soylu, “Rahmetli Menderes, 17 yıl iktidardı. 14 Mayıs 1950, 27 Mayıs 1960. Bir köylünün oğlunun mühendis, bir köylünün kızının avukat olmasını sağladı. Çünkü köylerle şehirleri birleştirdiler. Türkiye’nin ölçeklerini değiştirdi. Ve 10 yıl sonra bu ülkenin değerleriyle bu ülkeyi buluşturmaya çalıştığı için idam edildi. 14 Mayıs’ın ilki 10 yıl sürdü. Burada hepinize söylüyorum. 14 Mayıs’ın ikincisi Allah’ın izniyle 100 yıl sürecektir. Çünkü Batı Türkiye’ye uzun yıllardır büyük bir oyun oynamaktadır ” dedi.

“Türkiye 1 milyar dolarlık çinko ithalatı yapar”

Türkiye’nin 1 milyar dolarlık çinko ithalatı yaptığını söyleyen Bakan Soylu, “Depremden 3 gün önce Tuşimiya Vadisi’ne gittim. 40 yıldır terörün egemen kıldığı bir alandı. Elimi yere attım, 6 bin 500 kilo kalori kömür çıktı. Yerin üzerinde, altında değil. Hakkari’nin tüm dağları çinkoyla kaplıdır. Türkiye 1 milyarlık dolar çinko ithalatı yapar. Şimdi Siirt’teki fabrika bunun yüzde 25’ini, yüzde 30’unu kendimize bırakabilecek şekildeki bir adım atmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye’yi yönetmeye çalışan güçler olduğunu söyleyen Bakan Soylu, “Türkiye’yi Batı üzerinden yönetmeye çalışanlar, yayınladıkları belgelerle Türkiye’nin seçimine müdahale etmek isteyenler, bundan tam 5 yıl önce Türkiye’yi seçime yönelik provokasyon ortaya koymaya çalışanlara karşı vereceğimiz bir cevap var. Vereceğimiz cevap da şudur. Tayyip Erdoğan’a kendi dergilerine kapak yapanlara bu millet: ‘Evet artık sizden kurtuluyorum deyip tarihi bir kapak yapacaktır’” ifadelerini kullandı.