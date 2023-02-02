Bakan Soylu'dan, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ın sözlerine tepki:

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın BAYKAR Teknoloji’ye yönelik sözlerine tepki gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sarf edilen sözlerin ihanetle adlandırılabileceğini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe yerleşkesinde düzenlenen ‘Jandarma Genel Komutanlığı 2022 Yılı Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. Toplantıda açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın BAYKAR Teknolojiye yönelik sözlerinin ihanet taşıdığını belirterek şunları dedi:

“Sadece birtakım siyasi ittifakla değil, bir terör ittifakı ile de karşı karşıya kaldığımızı buradan söyleyeyim. İHA ve SİHA’ları geldikten sonra tasfiye edeceğim demek zır cahillik olarak adlandırılmaz, ihanet olarak adlandırılır. Onları bizim evlatlarımız yaptı. Kimsin sen densiz, neyi kapatacaksın? Hadi kapat da görelim. Hayatında samimiyetle iki tane şehit evine gidip o evin acısını yaşamayan densizler, bugün ahkam kesiyorlar.”

“Dağlardaki terörist sayısı 100’ün altına düştü”

Yurt içindeki başarılı operasyonlar sayesinde terörün bitme noktasına geldiğini söyleyen Bakan Soylu, “2016-2022 yılları arasında PKK terör örgütüne karşı gerçekleştirdiğimiz operasyon sayısını 31 bin seviyesinden 2022 yılı itibarıyla 131 bin seviyesine çıkardık. Yani tam 4,5 kat artmış. Bugün terör örgütünün dağlardaki terörist sayısı 100’ün altına düştü. 2023’e 1002ün altında bir sayıya deva ediyoruz. Terörle mücadele tarihimizde Aralık ayında 11’i ölü, 2’si kırsalda teslim olmak üzere 13, Ocak ayında 10 ölü olmak üzere kışın göbeğinde toplam 23 terörist etkisiz hale getirildi. Bu, bizim inancımızın ve kararlılığımızın ve bu işi bitirebileceğimizin ispatıdır” dedi.

“2016’dan bugüne 810 üst düzey terörist etkisiz hale getirilmiştir”

Son 7 yılda 800’den fazla üst düzey teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade eden Bakan Soylu, “2016’da büyük ölçekli operasyon sayımız 12 idi. Bunu her yıl artırarak 2022’de 107 seviyesine çıkardık. İmha edilen terör sığınağı sayısını tam 8 katına çıkardık. Köy kontrolleri 2017’de 4436 idi, 2022’yi 30 bin 833’le kapattık. 2016’dan bugüne 53’ü kırmızı, 35’i mavi olmak üzere toplam 810 üst düzey terörist etkisiz hale getirilmiştir. Sonuçta yurt içi terörist sayımız 105’in altına geldi. Meydana gelen terör eylemleri sayısı yüzde 36 azaldı. Terör örgütüne katılım sayısı 5558’den 57’ye geldi. Artık çocuklar gitmesi gerektiği yere, okula gidiyor ve örgüt çözülüyor. 2016’dan bu yana 2226 PKK/KCK’lı teslim oldu. Bunların 1189’u ikna operasyonları ile teslim oldu” diye konuştu.

“PKK, küresel bir uyuşturucu taciridir”

Başarılı narkotik operasyonlarıyla terörün finans kaynaklarına darbe vurduklarını aktaran Bakan Soylu, “Bir diğer mücadele alanımız uyuşturucu meselesidir. Uyuşturucu operasyonu sayısını 86 binden 245 binlere taşıdık. Eğer bu kapasiteyi koymasaydık bizi yerle yeksan ederleri. 2020 yılında tüm Avrupa ülkeleri 5,1 ton eroin yakalamışken, biz tek başımıza 13,4 ton eroin yakaladık. Bir yıl sonra 21 ton eroin yakaladık. Sadece 2022 yılında narko-terör operasyonlarında yakaladığımız kenevir, toz esrar ve kök skank bitkisinin imha edilmesiyle PKK/PYD’nin tam 216 milyarlık terör geliri elde etmesini engellemiş olduk. Avrupa’nın göbeğinde üretilen sentetik hapları imha ettiğimiz PKK mağaralarında buluyoruz. PKK, küresel bir uyuşturucu taciridir” değerlendirmesinde bulundu.

“Önemli bir sınır yatırımı yaptık”

Sınır güvenliği konusunda da açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, “Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre 2022 yılın ortası itibarıyla dünyada zorla yerinden edilmiş insan sayısı 103 milyon, mülteci sayısı ise 32,5 milyon olarak gerçekleşmiştir. 2010 yılından beri bu meselenin her noktasında başarılıyız, ciddi bir kırılma yaşamadık. Önemli bir sınır yatırımı yaptık. Son 6 yılda 2250 km güvenlik yolu yaptık, hem de üst kalitede. Doğu ve Güney Doğu’daki bütün sınırlarımız içerisinde riskli görülen 1471 kilometrelik sınır uzunluğundan 1100 kilometresine sınır duvarı ve güvenlik yolu yaptık, yapmaya da devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.