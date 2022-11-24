Bakan Soylu'dan Öğretmenler Günü mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir kutlama mesajı paylaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Soylu’nun paylaşımında, “Ömrünü eğitime adayan kıymetli öğretmenlerimiz; sizlere minnettarız. Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyor, şehit öğretmenlerimize ve bugün aramızda olmayan tüm öğretmenlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum” ifadeleri yer verdi.