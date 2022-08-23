Siemens
SON
DAKİKA
Silivri sahilinde yunus balıkları görüldü
Sahte dekontla ürün aldılar: İkinci el dolandırıcıları yakalandı
Usta oyuncu Civan Canova son yolculuğuna uğurlandı
Bakan Soylu’dan Silivri’de polise saldırı ile ilgili açıklama
Silivri’de polise saldıran zanlının vurulma anı kamerada
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens

Bakan Soylu'dan Silivri'de polise saldırı ile ilgili açıklama

İçişleri Bakan Süleyman Soylu, Silivri'de polise yönelik saldırıya ilişkin olarak Bildiğimiz bir tip, arkadaşlar gereğini yerine getirdiler ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'dan Silivri'de polise saldırı ile ilgili açıklama
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Silivri’de katıldığı program sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Soylu Silivri’de polise yönelik gerçekleşen saldırıya ilişkin olarak, "Bildiğimiz bir tip. Daha önce bizim Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri’nin (BÖF) iki üç sefer görüştüğü o zaman da tespit ettikleri akli dengesi yerinde olmayan, son zamanlarda da Halis Bayancuk denen bir gruba iltisak etmeye çalışan bir tip. Arkadaşlar gereğini yerine getirdiler" ifadelerini kullandı.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
Editör

Bakmadan Geçme

Elektrik faturaları yüksek geldi, çözümü yakıtsız çalışan jeneratör üreterek buldu
Elektrik faturaları yüksek geldi, çözümü yakıtsız çalışan jeneratör üreterek buldu
Yılmaz: 'Özür dileyecekler'
Yılmaz: ‘Özür dileyecekler’
Çanta ve Gümüşyakalı üreticilere tohumluk arpa desteği
Çanta ve Gümüşyakalı üreticilere tohumluk arpa desteği
Silivrili 19 Afad Gönüllüsü Kimliklerini Bakan Soylu'dan Aldı
Silivrili 19 Afad Gönüllüsü Kimliklerini Bakan Soylu'dan Aldı
Silivri'de şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı
Silivri'de şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı
HÖH temsilcilerinden Silivri çıkarması
HÖH temsilcilerinden Silivri çıkarması
Silivri Haber Ajansı, SHA, Silivri'nin ilk görüntülü haber sitesi

Silivri Haber Ajansı