Bakan Soylu Silivri'de
Yüz Yüze100 Gün Projesi kapsamında Silivri'de bir dizi toplantı ve ziyaretler gerçekleştirecek olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Silivri'ye geldi. Bakan Soylu'yu Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu ve MHP İlçe Başkanı Zafer Yalçın karışladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Silivri Programı;
Saat: 15:30- 17:15 saatleri aralığında Palmiye Düğün Salonunda STK temsilcileri, Vakıf ve Dernek Başkanları, İş İnsanları, Kanaat Önderleri ve Muhtarlarla toplantı
Saat: 18:30 Uğur Mumcu Meydanında bulunan AK Noktayı ziyaret ederek Vatandaşlarımızla bir araya gelecek