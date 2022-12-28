Bakan Soylu Tozmanlı vatandaşlarla telefonda görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tozman köylüleriyle telefonla görüşerek tahrip olan altyapının tamamlandığı belirterek hayırlı olmasını diledi.

Bilecik’in İnhisar ilçesine bağlı Tozman Köyü’nde gerçekleştirilen programda yapılan yol ve su hattı yatırımlarının sunumu gerçekleştirildi. Geçtiğimiz haziran ayında Bilecik’te etkili olan kuvvetli yağışlarda Tozman Köyü’nde sel meydana gelmişti ve yaşanan afette yollar ve su hatları zarar görmüştü. Tozman Köyü’nde tahrip olan altyapı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ilgi ve destekleriyle onarılıp 6 bin 500 ton bitümlü asfalt kullanılarak yapılan 5,3 kilometre asfalt yol vatandaşların hizmetine sunuldu. Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, İnhisar Kaymakamı Elif Nur Saçal, İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı ve vatandaşların katıldığı programda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu telefonla arayarak Tozmanlı vatandaşlarla konuştu.

"Bileciklilere hizmet etmekten onur duyuyoruz"

Yeni yatırımların Bilecik’e, İnhisar’a ve Tozman köyüne hayırlı olmasını dileyen Bakan Soylu, Bileciklilere hizmet etmekten onur duyduğunu belirterek Bilecik Valiliği İl Özel İdaresi tarafından yapılan 152 milyon lira tutarında 104 kilometre asfalt yoldan ve hayata geçirilen 28 milyon lira tutarında 130 su kanal projesinden ötürü tebriklerini iletti.

Yapılan yatırımların vatandaşlara hayırlı olmasını dileyen Vali Kızılkaya, ciddi bir yatırımı Bilecik’te hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek desteklerinden ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Bakan Süleyman Soylu’ya teşekkürlerini iletti.

Bakan Soylu’yla görüşmenin mutluluğunu yaşayan köy sakinleri ise verilen destekten ötürü teşekkürlerini iletti.