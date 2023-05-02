Bakan Soylu, Türkiye'nin milli teknolojideki gücüne vurgu yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’nin teknoloji alanında mesafe kat ettiğini belirterek, “Yerli Malı Haftası’nı elmayla, armutla, üzümle, mandalinayla, kekle kutlamıyoruz. Yerli Malı Haftası’nı, 4 gün devam eden ve dün sona eren TEKNOFEST ile kutluyoruz” dedi.

İstanbul’da seçim çalışmalarına devam İçişleri Bakanı ve AK Parti 2. İstanbul Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa’da güçlendirme çalışmaları sona eren Vefa Poyraz Anadolu Lisesi’nin açılışında konuştu. Programa İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, partililer, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

“Yerli Malı Haftası’nı GÖKBEY helikopteriyle kutluyoruz”

Yerli Malı Haftası’nın teknolojik gelişmelerle kutlandığını söyleyen Bakan Soylu, “Yerli Malı Haftası’na evden annemize kek yapın derdik. Sarma yapın derdik. Evde armudumuz varsa elmamız varsa Yerli Malı Haftası’nda onu getirirdik. Böyle bir sınıfta veya bir salonda veya bir müsamere salonunda bunların her biri dizilirdi. Biz de Yerli Malı Haftası’na bir şey getirmenin onu kutlamanın heyecanı yaşardık. Sevgili gençler, sevgili kardeşlerim şu anda Türkiye Yerli Malı Haftası’nı elmayla, armutla, üzümle, mandalinayla, kekle kutlamıyor. Yerli Malı Haftası’nı, 4 gün devam eden ve dün sona eren TEKNOFEST ile kutluyoruz. Bizim SİHA’mız, sanayi girişimimiz, teknoloji gelişimimiz, yazılımlarımız var. Yerli Malı Haftasını Türkiye GÖKBEY Helikopteriyle kutluyor. Türkiye, kendi mühendislerinin başarı bir şekilde ürettiği Sakarya gaz sahasıyla kutluyoruz. Yerli Malı Haftası’nı Gabar Dağı’nda bulduğu petrolle beraber, kendi milli ve yerli yazılımlarımızla kutluyor. Yerli Malı Haftası’nı kendi ürettiğimiz İHA’ların, SİHA’ların, uçakların altındaki kameralarımızla kutluyoruz. Yerli Malı Haftamızı, Milli Muharip Uçağımız KAAN ile kutluyoruz. Yerli Malı Haftamızı TCG Anadolu gemimizle dünyanın en güzel uçak ve İHA gelişiyle beraber, Türkiye akıllı modern bilişim sınıflarımızla 81 ildeki üniversitelerimizde hep birlikte kutluyoruz” dedi.

“Buradaki birçok okul, depreme yönelik yenilendi”

Gaziosmanpaşa’daki birçok okulun depreme yönelik yenilendiğini söyleyen Bakan Soylu, “Bu okul, daha önce de açıldı. Çok doğaldır ki insanların ömrü, gibi bir ömrü vardır. Buradaki veliler, aileler birçok kez onlarla da konuştuk. Biz, ‘okulumuzun çocuklarımızın daha güvenli bir yerde okumasını temin etmek için yenilenmesini istiyoruz’ dediler. Bugün Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Valiliğimiz hep birlikte burada bu okul yenilendi. Buradaki birçok okul, depreme yönelik yenilendi. Gençlerimizi, çocuklarımızı hem güvenli yuvalarda hem yeni okullarda, hem teknoloji yüksekokullarda hem de öğretmenlerimizle buluşturuyoruz. Burada siz buluşurken Doğu ve Güneydoğu’daki çocuklarımızla buluşuyor. Hiç kimse merak etmesin. Türkiye’de ilk kez ülkemizin her tarafında eğitim, gelişmişlik, adalet eşit şekilde dağılmaktadır” şeklinde konuştu.

“Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da son 5-6 yılda üniversitelerin kontenjanları ve üniversite okuyanların oranı yüzde 99 arttı”

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde üniversite sayısı, üniversite okuyanların sayısının arttığını söyleyen Bakan Soylu, “Doğu ve Güneydoğu’da son 5-6 yılda üniversitelerin kontenjanları ve üniversite okuyanların oranı yüzde 99 arttı. Tıp fakültesini okuyan çocukların evet oranları yüzde yüz yedi arttı. Bunlar ülkemizin huzuru için, ülkemizin barışı için, ülkemizdeki refahın ve eğitimin ülkemin her tarafına yayılması için en önemli adımlardan bir tanesidir. Biz Türkiye’yi hep beraber oluşturabilme kabiliyetine sahip olduk. Sizi çok seviyoruz gençler. Aldığımız riskler, aldığımız risklerin tamamı, yaptığımız işlerin tamamı sizin bu ülkede çok daha iyi şartlarda yaşayabilmeniz, çok daha iyi şartlarda hayatınızı devam ettirebilmeniz içindir” ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, konuşmasının ardından öğrencilerle birlikte okulun açılış kurdelesini kesti.