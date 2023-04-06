Bakan Soylu ve Vali Kızılkaya deprem bölgesindeki esnaf ile bir araya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde esnaf ile bir araya gelerek yeniden açılma çalışmalarını takip etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine koordinatör vali olarak görevlendirilen Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya bölgede esnafı ziyaret ederek yeniden açılma çalışmalarını takip etti. Vali Kızılkaya Elbistan halkının ticari faaliyetlerini yeniden canlandırmak için yoğun bir çaba sarf edildiğini belirterek, “Bugün Bakanımız ile birlikte bölgede yeniden açılan işyerlerimizi ziyaret ederek çalışmalarını takip ettik, ihtiyaçlarını sorduk. Umut etmekten vazgeçmiyoruz ve inanıyoruz ki gücümüzü bundan alıyoruz. Halkımızın inancını gayretini gördükçe çalışmalarımızı daha bir özveriyle yapıyoruz. Elbistan yeniden ayağa kalkacak” ifadelerini kulandı.