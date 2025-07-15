Bakan Tekin: ''LGS'den pis koku geliyor' diyorlar, o koku CHP'li belediyelerin rüşvetle yargılandıkları sürecin içerisinden geliyor'

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin, "‘LGS’den pis koku geliyor’ diyorlar, o koku CHP’li belediyelerin rüşvetle yargılandıkları sürecin içerisinden geliyor" dedi.

Bakan Tekin, Türkiye genelinde Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlarda eğitim gören özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler tarafından yapılan resimlerin sergilendiği ‘Özel Çocuklar Sergisi’ne katıldı.

MEB Şura Salonu’nda gerçekleştirilen ve Türkiye geneli seçme eserlerden oluşan 74 eserin yer aldığı serginin açılış kurdelesini Bakan Tekin kesti. Kurdele kesiminin ardından ise Tekin, sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi aldı.

"Çocuklarımız, demokrasimizi güçlendirsinler istiyoruz"

Burada konuşan Tekin, Türkiye’nin birliğine, beraberliğine, demokrasisine ve bağımsızlığına sahip çıkacak kuşaklar yetiştirmenin MEB olarak ana görevlerinden bir tanesi olduğunu söyleyerek, "Biz çocuklarımızın ve gençlerimizin, bu ülkenin, coğrafyanın ürettiği medeniyete sahip çıkacak bireyler olarak yetişsinler istiyoruz. Demokrasimizi güçlendirsinler istiyorsunuz. Bağımsızlığımıza sahip çıksınlar istiyoruz. 15 Temmuz’da bu anlamda çocuklarımızın bilmesi gerektiğine inandığımız konu başlıklarımızdan bir tanesi" diye konuştu.

"28 Şubat’tan sonra FETÖ’nin okul ve dershane sayısı geometrik bir biçimde artmıştır"

FETÖ’nün okullar ve dershaneler üzerinden toplumsal yaygınlığını kazandığına dikkati çeken Tekin, "Kağıt üzerinde baktığımızda 28 Şubat sürecinde FETÖ’nün elebaşı verdiği röportajlarda ‘okullarımızın ve dershanelerimizin anahtarlarını 28 Şubat iradesine teslim etmeye hazırız’ dedi. Bunu Türkçesi şu; ‘biz 28 Şubat darbesini beraber yaptık, 28 Şubat darbesi arkamızdaki uluslararası güçlerle organize ettiğimiz bir yapıdır’, bunun anlamı budur. Görüntünün dışında sayısal verilere baktığımızda 28 Şubat’tan sonra FETÖ’nün okul ve dershane sayısı aritmetik değil geometrik bir biçimde artmıştır" ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Bir gazetecinin 11 Temmuz’da açıklanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarına göre 719 öğrencinin tam puan almasının ardından ortaya çıkan şaibe iddialarını sorması üzerine Tekin, "MEB, bütün işlerini kamuoyunda kendi siyasal çıkarlarını önceleyerek, eleştiri, dedikodu ve iftira yapanlardan bağımsız bir şekilde iş ve işlemlerini yürütüyor. LGS dahil olmak üzere bütün sınavlarımız bu perspektifle yürütülüyor. Bizler hukuk devleti ilkesine, çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin emeklerine saygı ilkesine azami saygı duymaya özen gösteriyoruz. Buna engel olacak her türlü şeyi de engellemeye çalışıyoruz. Çocuklarımız 1 yıllık bir hazırlık süreninin sonunda sınava girdiler. Sınavın yapıldığı gün, sınavın bitiminden itibaren konuşulan hususlarla ilgili açıklamalar yaptık. ‘İlk söylenen, sınavın soruları sızdırıldı, medyada var’ dediler. 10.45’te biten bir sınavın sorularının 11.57’de sosyal medyada paylaşılmış olması sınavın güvenliği sekte uğratıyor demesi için akli melekelerinin yerinde olmaması lazım ya da manipülatif bir eylem içerisinde olması gerekir" ifadelerini kullandı.

"‘LGS’den pis koku geliyor’ diyorlar, o koku CHP’li belediyelerin rüşvetle yargılandıkları sürecin içerisinden geliyor"

Sınav güvenliği sıkıntısı ve ihmalin olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla müfettişlerin anında incelme yaptığını belirten Tekin, "Gerizekalıya anlatır gibi tane tane anlatıyoruz ama yetinmiyorlar, hala devam ediyorlar. ‘LGS’den pis kokular geliyor’ diyorlar, ben bunu söyleyen kişiye şunu söylüyorum; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkez binasından çıksın çünkü eğer pis koku varsa CHP’li belediyelerin, vatandaşın parasını çarçur ettiği, rüşvetle yargılandıkları bu sürecin içerisinde pis koku oradan geliyor. CHP’nin dışına çıksınlar, pis kokudan kurtulacaklar. Objektif bakmaya çalışsınlar" cevabını verdi.

"Henüz ortaokuldan mezun olan çocukların zihinlerini bulandırmanın bir anlamı yok"

Diyarbakır’da LGS’ye giren 300 öğrencinin tam puan aldığı iddialarına da değinen Bakan Tekin, "Bunları nereden çıkartıyorsunuz? Muhalefet bir sürü eleştiri yaptı, hiçbirisiyle ilgili bu kadar sert ifadeler kullanmadık. Henüz ortaokuldan mezun olan çocukların zihinlerini bulandırmanın bir anlamı yok. Bu çocukların ruh haliyle oynamanın bir anlamı yok. Kendi siyasi çıkarlarınız için kendi siyasi hatalarınızı, defolarınızı, günahlarınızı ve suçlarınızı örtmek için böyle laflar etmenize gerek yok. Özellikle CHP cenahından yapılan açıklamalar içinde bulundukları pis ve tartışmalı ortamlardan, baklava kutularının şaibesinden kurtulmak için manipülasyonla tartışmayı başka bir yere kaydıracaklardı. Saygı duyuyorum bunu da yapabilirsiniz ama bunu çocuklar üzerinden yapmayın" değerlendirmesinde bulundu.