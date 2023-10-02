Bakan Tekin: 'Biz ne ülkemizin durağanlaşmasına izin verebiliriz ne de eğitim sistemimizin kirlenmesine müsaade edebiliriz'

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, "Bir atasözümüzde ifade ettiğimiz gibi ’durgun su kirli olur.’ Biz ne ülkemizin durağanlaşmasına izin verebiliriz ne de eğitim sistemimizin kirlenmesine müsaade edebiliriz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, İbni Haldun Üniversitesi’nin Başakşehir’de düzenlediği 2023 - 2024 akademik yılının açılış programına katıldı. İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Ataköy Ömer Duruk Camii Baş İmam Hatibi ve Kuran-ı Kerim okuma dünya birincisi Hafız Mustafa Kızılcaoğlu tarafından Kuran-ı Kerim tilaveti verildi. Akademik yıl için düzenlenen programda İbni Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Atilla Arkan, Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmeddin Bilal Erdoğan ve Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz açılış konuşması gerçekleştirdi. Açılış konuşmalarının ardından Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Tekin’in verdiği açılış dersiyle akademik yıl başlamış oldu. Sunumunu gerçekleştiren Bakan Tekin’e hediye takdim edildi. Açılış programı hediye takdimiyle sona ererken Bakan Tekin, öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti. Öğrencilerin sorularına keyifle yanıt veren Bakan Tekin, daha sonra Öğrenci Merkezi açılış törenine geçti. Öğrenci Merkezi açılış programında Başakşehir Müftüsü Abdurrahman Şenoğlu yaptığı açılış duasının ardından kurdele kesildi. Programa, Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, Mütevelli Heyeti Üyesi ve Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da katıldı.

İbni Haldun Üniversitesi akademik yılı açılış programında ders veren Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, "Bizim eğitim sistemini analiz ederken eğer yüz yıl sonra çocuklarımız, torunlarımız bizi değişimi zamanında görememekle eleştirsinler istemiyorsak bugün devlet kavramında bu değişimi fark edip, eğitim sistemimizi ona göre revize etmemiz gerekiyor. Bunun altını çizmek isterim. Platon ideal devletle ilgili konuşurken altını çizdiği en önemli konulardan bir tanesi dinlemek. İnsanın kendi vücudunu yönetebilmesi lazım. Kulağını da yönetebilmesi lazım. Dinleyebilmesi lazım ki iyi bir yönetici olsun. Dolayısıyla dinlemek önemli bir haslet. İbni Haldun Üniversite’sinin kuruluş süresinde de müsteşardım. Kuruluşunda da bu konularla yakinen ilgilendim. O zaman ki hayaller ve idealler bugün böyle bir yapıyla karşılaşmak gerçekten insanı mutlu ediyor. Kuruluşunun üzerinden henüz çok kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen biraz önceki süreçte Rektör Bey’in sabah ofisinde yaptığımız istişarelerde gördüğüm dinamik rekabetçi ve saygın bir üniversite olmasının yanı sıra çağımızın gerekliliklerine uygun bir kurum kültürü oluşturmuş olmasını takdirle karşılıyorum" şeklinde konuştu.

"Değişim taleplerine yanıt vermediğimiz zaman donar kalırız ve içinde bulunduğumuz çağda ıskalamış oluruz"

Eğitimde değişim üzerine konuşan Bakan Tekin, "Eğitim olgusu hiç kuşku yok ki söz konusu sorumluluğumuzun en önemli ayağını oluşturuyor. Bilimsel olanın evrenselliğini ve kültürel olanın milliliğini içeren kapsayıcı bir perspektifle eğitim olgusunu yeniden ele almak ve onu kendi özgünlüğümüzü yansıtacak şekilde tanımlamamız gerekiyor. Belirtmek isterim ki bu gereklilik tarihsel bir sorumluluk olduğu kadar ivedi bir ihtiyaca da denk düşüyor. Eğer çağı yakalamak istiyorsak bu ivedi bir ihtiyaç. Eğitim sistemlerinin sürekli değiştiği ve araştırma imkanın sürekli geliştiği günümüz dünyasında bizim kendimize has, özgün ve özgür bir bakış açısını esas alan yeni bir dil ve perspektif inşa etme zorunluluğumuz söz konusudur. Eğitim alanı doğası gereği dinamik bir alandır. Dolayısıyla da sürekli bir değişimi beraberinde getirir. Bilimsel, pedagojik ve teknolojik gelişmeler yenilenen ve dönüşen toplumsal ihtiyaçlar, küresel ve yerel düzeydeki farklılaşmalar, bireysel taleplerdeki çeşitlilikler bütün bunlar hayatın her alanında olduğu gibi eğitim alanında da değişimi zorunlu kılmaktadır. Bizi hep daha iyisini aramaya yöneltmektedir. Ben bu anlamda Türkiye’de yıllardır devam eden eğitimle ilgili tartışmaların gerçekten bir zenginlik oluşturduğuna inanıyorum. Bunun devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Dünyanın bütün gelişmiş diye gösterdiğimiz ülkelerinde eğitim önemli tartışma konularından bir tanesidir. Bu böyle olmak durumunda. Bu alandaki değişim taleplerine yanıt vermediğimiz zaman donar kalırız ve içinde bulunduğumuz çağda ıskalamış oluruz. Bir atasözümüzde ifade ettiğimiz gibi ’durgun su, kirli olur.’ Biz ne ülkemizin durağanlaşmasına izin verebiliriz ne de eğitim sistemimizin kirlenmesine müsaade edebiliriz" ifadelerini kullandı.

"Topluma önderlik edecek fikir insanlarının yetişmesini kendimize misyon olarak benimsedik"

Akademik yılı açılışında konuşma yapan İbni Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmeddin Bilal Erdoğan, "Topluma önderlik edecek fikir insanlarının yetişmesini kendimize misyon olarak benimsedik. Üniversitemizin bir sosyal bilimler araştırma üniversitesi olma misyonu, bunu 3 dilli bir eğitimle yapmaya çalışması, mukayeseli eğitimle hem doğunun hem de batının literatürüne hakim olunmasına yönelik bir gayesi olması aslında bu gayeden yola çıkılarak gelinmiş bir noktadır. Biz istiyoruz ki dünyanın çok büyük sosyal meseleleri var. Sosyal sıkıntıları, sancıları, problemleri var. Bunlara kafa yoracak çok parlak dimağlara ihtiyacımız var. Çok parlak dimağların sadece doktor ve mühendis olmasını değil aynı zamanda toplumların meselelerine kafa yormasını, bunlarla ilgili fikir üretmesini, bunlara yönelik öğrencilerin eğitim görmesini arzu ediyoruz. Çok uzun soluklu bir hedefimiz var" dedi.