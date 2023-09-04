Bakan Tekin: 'Bugün başlayacağımız eğitim-öğretim yılını hep birlikte inşallah sağlıklı bir şekilde tamamlarız'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Bugün başlayacağımız eğitim-öğretim yılını hep birlikte inşallah sağlıklı bir şekilde tamamlarız” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023-2024 eğitim ve öğretim dönemi açılışında EBA TV üzerinden öğretmenlere seslendi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e bakan yardımcıları Celile Eren Ökten, Kemal Şamlıoğlu, Nazif Yılmaz ve Ömer Faruk Yelkenci de eşlik etti. Bugün başlayan yeni eğitim-öğretim yılını hep birlikte sağlıklı bir şekilde tamamlanmasını temenni eden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Çocuklarımızı, okullarımızı, mesai arkadaşlarımızı çok özledik. Uzun bir ayrılık yaşadık, eğitim-öğretim döneminin sık sık kesintiye uğradığı bir 3-4 yıl yaşadık. Pandemi, ardından asrın felaketi olarak tanımladığımız deprem şimdi yaz tatili ve yeniden bismillah deyip eğitim-öğretim sürecine başlayacağız. İnşallah bu eğitim-öğretim yılı ülkemiz, milletimiz, eğitim sistemimiz ve bütün dünya için hayırlı sonuçlar doğurur diye temenni ediyorum. Yepyeni bir dönem başlıyor” diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, haziran ayı itibariyle yeni bir ekip olarak göreve başladıklarını hatırlatarak, yeni eğitim-öğretim yılında birlikte güzel işler yapacaklarını söyledi.

“Bu ekibin bir parçası olarak birlikte çalışacağız”

Bakanlık merkez teşkilatı, taşra teşkilatları ve bir milyona aşkın öğretmenle birlikte ekip ruhu içerisinde çalışmak istediklerini ifade eden Bakan Tekin, “Ne yapmak istediğini bilen, birlikte çalışma hukukuna saygı gösteren ve birlikte çalışabilen bir ekip ruhuyla beraber çalışmak istiyoruz. İnşallah bu ekiple, hep beraber sizlerle birlikte güzel şeyler yapacağız. Öğretmen, idareci arkadaşlarımız sizler yoksanız biz kendimizi yoksun, yetim hissediyoruz. O yüzden hepimiz bu ekibin bir parçası olarak birlikte çalışacağız” dedi.

“Yeni eğitim-öğretim yılının hazırlığı anlamında eksiklerimizi gidereceğiz”

Bugün itibariyle öğretmenlere yönelik seminer döneminin başlayacağını belirten Bakan Tekin, “İnşallah seminer dönemi içerisinde de sizler, yeni eğitim-öğretim yılının hazırlığı anlamında eksiklerimizi gidereceğiz. Sizler, belki çalışmakta olduğunuz veya yeni atandığınız okullara adaptasyon süreci yaşayacaksınız. Bizde sizlere bu sürece içerisinde hassasiyet gösterdiğimiz, sizlerin de hassasiyet gösterilmesini istediğiniz konularla ilgili olarak bir seminer programı oluşturduk” diye konuştu.

“Belki bazı okullarımızda ikili eğitime geçeceğiz”

Bakan Tekin, haziran ayının başından itibaren bakanlıkta yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin ciddi bir hazırlık süreci ve hummalı çalışma içerisinde adımlar attığını ifade ederek, şunları kaydetti:

“Asrın felaketi olarak tanımladığımız süreç yaşadık. Allah bize bir daha böyle felaketler göstermesin, milletimizi bu tür felaketlerle sınamasın. Deprem sürecinde yakınlarını, akrabalarını, dostlarını, öğrencilerini, çalışma arkadaşlarını kaybeden arkadaşlarımıza başsağlığı diliyorum. Deprem bölgesinde başta 4 il ve 2 ilçe olmak üzere 11 ilin tamamında hem eğitim-öğretim ortamlarının iyileştirilmesi anlamında hem öğrencilerimizin, çocuklarımızın, gençlerimizin yaşadıkları öğrenme kayıplarının giderilmesi anlamında hem de okullarımızın bakımı, onarımı açısından ciddi tedbirler aldık, süreci yönetmeye çalıştık. Özellikle deprem bölgesinde yaşayan arkadaşlarımız, eğitim-öğretim sürecine başlayacağız. Kuşkusuz istediğimiz ortamlarda başlamayacaksınız. Belki bazı okullarımızda ikili eğitime geçeceğiz. Bu felaket, bizde bu felaket karşısında elimizden gelen tedbirleri aldık. Bölgede eksik olan, yıkılan, hasar gören dersliklerimizin onarımı, yeniden yatırım programına alınması açısından planlarımızı yaptık. İnşallah bir sonraki eğitim-öğretim yılının başında çok daha güzel bir eğitim-öğretim ortamına hep beraber kavuşmuş olacağız.”

“Deprem bölgesinde barınma sıkıntısı yaşayan arkadaşlarımız il milli eğitim müdürlükleriyle iletişime geçsinler”

Yeni eğitim-öğretim yılında deprem bölgesindeki öğretmenlerin konaklama problemi ile ilgili olarak tedbirler aldıklarını ifade eden Bakan Tekin, “Onları da kuşkusuz istediğimiz ortamlarda barındıramayacağız ama asgari koşullarda kendilerini misafir edeceğiz. İçişleri Bakanlığı ile koordineli bir şekilde, bölgedeki arkadaşlarımızın tamamı barınma imkanlarına kavuşturulmuş olacak. Hiçbir sıkıntı olmadan arkadaşlarımızı eğitim-öğretim yılına başlatmış olacağız. 210 binin üzerinde öğretmen arkadaşımızı tek tek il milli eğitim müdürlerimiz arayarak barınma ihtiyacı olup olmadığını her türlü tedbiri almaya çaba sarf ettik. Halen bu sıkıntıları yaşayan arkadaşlarımız varsa il milli eğitim müdürlükleriyle iletişime geçsinler. Bu konuda problem yaşamadan eğitim-öğretim yılını başlatacağız” ifadelerini kullandı.

“Öğretmen, idareci arkadaşlarımızın çözülmesini arzu ettikleri mevzuatla düzenlenmesini arzu ettikleri hususları düzeltmeye çalıştık”

Yaz aylarında mevzuatta düzenlemelerle ilgili uzun mesailer harcadıklarını dile getiren Bakan Tekin, “Bunlardan bir kısmı yayımlandı. Bir kısmı yakın bir zaman da yayımlanacak. Saha da karşı karşıya bulunduğumuz, öğretmen, idareci arkadaşlarımızın çözülmesini arzu ettikleri bunların mevzuatla düzenlenmesini arzu ettikleri hususları düzeltmeye çalıştık. Önümüzdeki günlerde de başta ortaöğretim yönetmeliği olmak üzere temel eğitim, hayat boyu öğrenme ve ölçme değerlendirmeyle ilgili yönetmelik hazırlıklarımız da tamamlandı. Bu hafta içerisinde bunlardan bir kısmı yayımlanmış olacak ve yeni eğitim-öğretim yılıyla ilgili mevzuattan kaynaklanan sıkıntılar, öğretmen arkadaşlarımızın sınıflarda, okullarda yaşadığı sıkıntıları çözmüş olacağız” dedi.

“Öğretmenlerimizin itibarını korunması olmak üzere tedbirler alıyoruz”

Öğretmenlerin yaz aylarında yaşadıkları yer değişikliği ile ilgili problemleri gidermeye çalıştıklarını ifade eden Bakan Tekin, şunları söyledi:

Belki ilk defa Milli Eğitim Bakanlığı tarihinde yaz aylarında bu kadar çok yer değişikliği takvimi ilan ettik. Deprem bölgesindeki arkadaşlarla başlayıp, ardından isteğe, mazerete bağlı yer değişikliklerini birden fazla sisteme işleterek arkadaşlarımızı mümkün olduğunca istedikleri illerde, ilçelerde istihdam etmeye çaba sarf ettik. Çok sayıda öğretmen arkadaşımızın talep ettiği zorunlu hizmet affıyla ilgili bir düzenleme yaptık. İllerde eğitim değerlendirme toplantıları yaptık. Bu anlamda yaptıklarımıza baktığınızda iki şeyi önemsediğimizi göreceksiniz. Birincisi eğitim öğretim ortamlarında niteliği artıracak bir süreç içerisinde olduğumuzu göreceksiniz. İkincisi de öğretmenlerimizin itibarını korunması olmak üzere toplumsal yapı içerisindeki pozisyonlarına kadar arkadaşlarımızın hukukunu koruyacak tedbirler alıyoruz.”

“Önümüzdeki yüzyılın ana gücü, dominant gücü Türkiye olacak şekilde üzerimize düşeni yapmak istiyoruz”

Yeni eğitim-öğretim yılının Cumhuriyetin Yüzüncü yılında görkemli bir şekilde kutlamak istediklerini ifade eden Bakan Tekin, “Samimi bir şekilde kutlamak hem de bu kutlamalar esnasında önümüzdeki yüzyılın planlarını çizmek ve önümüzdeki yüzyılın ana gücü, dominant gücü Türkiye ve Türk milleti olacak şekilde hep beraber biz de üzerimize düşeni yapmak istiyoruz” dedi.