Bakan Tekin: 'Eğitim kalitesinin sürekli iyileştirilmesine imkan veren bir teftiş sisteminin yapılandırılmasını kıymetli buluyoruz'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programlarının sahada uygulanması başta olmak üzere eğitim kalitesinin sürekli iyileştirilmesine imkan veren bir teftiş sisteminin yapılandırılmasını kıymetli buluyoruz" dedi.

’Türkiye Yüzyılı’nda Teftiş Sistemi ve Müfettiş Rollerinin Değerlendirilmesi Çalıştayı’ bugün Ankara’da başladı. Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca düzenlenen çalıştayda açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, denetim süreçlerinde rehberlik boyutunun önemine değindi. Bakan Tekin, çalıştayda yaptığı konuşmada modern kamu yönetiminde denetim birimlerinin icracı birimler kadar etkili ve önemli olduğunu belirterek, bu yapıların kamu hizmeti süreçlerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı. Teftişin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sonrasında yapısal değişim eğilimi gösterdiğini hatırlatan Tekin, Türkiye’de teftişin uzun zamandır yanlış bir biçimde ele alındığını belirtti.

"Normal koşullarda teftişten beklediğimiz şey, cezalandırma değildir"

Teftişin amacının cezalandırma olmadığını açıklayan Bakan Tekin, bu birimlerin kamu hizmeti süreçlerinde hata yapılmasını önlemeye yönelik rehberlik işlevi gördüğünü ifade ederek, "Normal koşullarda teftişten beklediğimiz şey, cezalandırma değildir. Teftişten beklediğimiz şey; idarenin kamu hukukuna, temel hak ve hürriyetlere, hukuk devleti düzenine uygun davranması konusunda danışmanlık hizmeti yapmaktır. Bakanlık olarak Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programlarının sahada uygulanması başta olmak üzere eğitim kalitesinin sürekli iyileştirilmesine imkan veren bir teftiş sisteminin yapılandırılmasını kıymetli buluyoruz" dedi.

Bugün açılışı gerçekleştirilen ’Türkiye Yüzyılı’nda Teftiş Sistemi ve Müfettiş Rollerinin Değerlendirilmesi Çalıştayı’ 24 Ekim’e kadar sürecek. Çalıştayın açılış programına Bakan Tekin’in yanı sıra, Teftiş Kurulu Başkanı Fethi Fahri Kaya ile Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Cihad Demirli de katıldı.