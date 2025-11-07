Bakan Tekin: 'Eğitim öğretim süreçlerinin başarılı olabilmesi için tüm aktörlerin birlikte hareket etmesi önemli'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim öğretim süreçlerinde başarı için tüm aktörlerin birlikte hareket etmesinin önemine dikkat çekerek, "Hep beraber aynı hedeflere yönelirsek ve aynı şeyleri yapmaya çalışırsak başarılı oluruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER) arasında "Kütüphane Protokolü" imzalandı. Tören, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in katılımıyla Can Gür İlkokulu’nda gerçekleştirildi. Programda öğrencilerle sohbet eden Tekin, burada yaptığı açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak gerçekten çok büyük bir aileyiz. Sorumluluklarımız çok büyük, beklentiler çok fazla. Bu beklentileri karşılayabilmemizin esas şartlarından bir tanesi de eğitim işlerini toplumsal bir seferberlik mantığıyla ve ruhuyla yapmak. Bu ailenin bütün fertleri üstüne düşeni yaptığı müddetçe başarılı olabileceğimiz bir süreçteyiz. Bu sürecin içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın, öğretmenlerimizin, idarecilerimizin, ailelerimizin ve hayırseverlerimizin yapması gereken şeyler var. Sivil toplum örgütlerinden beklentilerimiz ve onların da yapması gereken şeyler var. Belediye başkanımız ve kaymakamımız burada. Faaliyetlerimize, etkinliklerimize, yapmamız gerekenlere bilhassa yerel yönetimlerin ve mülki idari amirlerin destekleri bizim için çok önemli. Hem kaymakamımıza hem de Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Hep beraber aynı hedeflere yönelirsek ve aynı şeyleri yapmaya çalışırsak başarılı oluruz"

Eğitim öğretim süreçlerinde başarı için tüm aktörlerin birlikte hareket etmesinin önemine dikkat çeken Bakan Tekin, "Bugün burada aktör olarak kabul ettiğimiz bir sivil toplum örgütüyle birlikte bir etkinlik yapıyoruz. Ben başladığım günden beri Türkiye’de eğitim öğretim süreçlerinin başarılı olabilmesi için bütün bu aktörlerin birlikte ve uyum içerisinde hareket etmesinin önemli olduğunu ifade ediyorum. Hep beraber aynı hedeflere yönelirsek ve aynı şeyleri yapmaya çalışırsak başarılı oluruz. Bu vesileyle destek olan tüm sivil toplum örgütlerimize de teşekkür ediyorum. ’Gelin, bu ülkenin çocukları için aynı şeyleri yapalım, çocuklarımız için fedakarlık yapan bütün öğretmenlere hep beraber destek olalım, gelin bu ülkenin geleceğini hep beraber kurtaralım’ çağrımıza icabet eden sivil toplum örgütlerinden bir tanesi olan TOGEM-DER’e teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bakan Tekin, tören sonrası öğretmenlerle bir araya geldi.