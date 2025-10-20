Bakan Tekin: 'Gazze'nin yeniden inşası için üzerimize düşeni yapalım dedik'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Gazze’nin yeniden inşası için, oradaki insanların, çocukların temel hak ve hürriyetlerini yaşayabilecekleri, eğitim öğretim alabilecekleri bir vatan inşa edebilmeleri için biz de üzerimize düşeni yapalım dedik" dedi.

Ankara’nın Altındağ ilçesinde bulunan Özdemir Gürocak İlkokulu’nda ‘Bir Okul Bin Umut Gazze Hayır Panayırı’ düzenlendi. Birçok ürünün tezgahlarda yer aldığı ise etkinliğe Bakan Tekin, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Tekin, etkinlik alanını gezerek öğrenciler ile bir araya geldi.

"Gazze’nin yeniden inşası için, üzerimize düşeni yapalım dedik"

Mazlumların yanında duran bir kuşak yetiştirmek istediklerini belirten Bakan Tekin, "Geçen yıl eğitim öğretim yılına başlarken Çanakkale’den Gazze’ye Vatan Savunması temasıyla başlatmıştık. Bu yıl yine 7 Ekim’de çocuklarımızın Gazze’de yaşananları, İsrail zulmünü unutmaması adına bir etkinlikle başlamıştık. Bugün de Gazze’nin yeniden inşası için oradaki insanların, oradaki çocukların temel hak ve hürriyetlerini yaşayabilecekleri, eğitim öğretim alabilecekleri bir vatan inşa edebilmeleri için biz de üzerimize düşeni yapalım dedik. Okullarımızda böyle bir gönüllü etkinliği başlattık. Bunun ilk örneği Ankara İl Eğitim Müdürlüğümüz. Diğer illerimizde de okullarımızda gönüllü olarak bunun yapılmasını arzu ediyoruz. Bir taraftan dünyada zulüm altında olan insanlara, çocuklara insanlık borcumuz. Diğer taraftan Türk insanına, geleneğine yakışır bir davranış. Atalarımızın, dedelerimizin çizdiği bize miras bıraktığı dünyada mazlumun yanında yer almak geleneğimizin bir devamı. Bir taraftan da Türkiye Yüzyılı maruf modelinin inşa etmeye çalıştığı toplumsal düzen, kamu düzeni, dünya düzeni açısından güzel bir uygulama olacak" diye konuştu.

Tüm kademelerde belli okullarda gerçekleştirilen ‘Bir Okul Bin Umut Gazze Hayır Panayırı’ 5 gün boyunca sürecek. Toplanan paralar ise İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) aracılığı ile Gazze’ye ulaşacak.