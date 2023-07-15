Bakan Tekin: 'Hedefimiz milli birliğe ve beraberliğe sahip çıkacak kuşak yetiştirmek'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, “Bu süreçle ilgili iki temel hedefimizden birisi; Allah göstermesin olur da böyle bir ihanet girişimiyle karşı karşıya kalırsak tıpkı 15 Temmuz’da olduğu gibi bu ülkenin milli birliğine, beraberliğine, toplumsal dayanışmaya sahip çıkacak bir kuşak yetiştirmek” dedi.

Bakan Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Şura Salonu’nda ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ yedinci yılı anma etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen ‘Türkiye Yüzyılının Kahramanları’ temalı serginin açılışına katıldı. Özel eğitim meslek okullarında öğrenim gören özel öğrencilerin eserlerinden oluşan serginin açılışı öncesi bir konuşma gerçekleştiren Bakan Tekin, 15 Temmuz’un özel bir gün olduğunu vurguladı.

Tekin, 15 Temmuz’u özel kılan şeyin bir milletin kendi geleceğine sahip çıkmak için emperyal saldırılara karşı topyekun mücadele etmesi olduğuna dikkati çekerek, “Bu ülkenin bağımsızlığına, milli birliğine, temel referans değerlerine saldıran küresel sermayenin Türkiye’deki ajanları olan yapılar, hepinizin bildiği gibi örgütlenmelerine bakanlığını temsil ettiğimiz milli eğitim üzerinden başladılar” ifadelerini kullandı.

Darbecilerin, uzun bir ihanet planın sonunda 15 Temmuz’da hain kalkışmaya teşebbüs ettiğini söyleyen Tekin, “Bakanlık olarak bu süreçle ilgili iki tane temel hedefimiz var; Bunlardan birisi bir daha bu tür bir ihanetle karşı karşıya kalmamak adına tedbirlerimizi almak. İkincisi ise Allah göstermesin olur da böyle bir ihanet girişimiyle karşı karşıya kalırsak işte tıpkı 15 Temmuz’da olduğu gibi bu ülkenin milli birliğine, beraberliğine, toplumsal dayanışmaya, sahip çıkacak bir kuşak yetiştirmek” diye konuştu.

Bakan Tekin, böyle felaketlerin bir daha yaşanmaması temennisinde bulunarak, “Bugün açılışını yapacağımız etkinlikte aslında böyle bir etkinlik. Özel çocuklarımızın bu süreçle ilgili duygularını ve düşüncelerini hatırlatan, gelecek kuşaklara övünçle bırakacağımız bir serginin açılışını yapıyoruz” dedi.

“Bu vesileyle hem 15 Temmuz sürecinde hem de başta Kurtuluş Savaşı olmak üzere bu ülkenin, bu coğrafyanın bütünlüğü, birliği, milli egemenliğin devamı için mücadele eden, canlarını ortaya koyan bütün şehitlerimize Allah’tan bir kez daha rahmet diliyorum” diyen Tekin, 15 Temmuz direnişinde gösterdiği mücadeleden ötürü Türk milletine teşekkür etti

Tekin, sergiyi gezerek hem öğretmenlerle hem de çocuklarla sohbet etti.

Sergideki eserlerde, özel öğrencilerin gözünden ‘15 Temmuz, demokrasi, milli birlik ve beraberlik, Türkiye Yüzyılı’ gibi kavramlar anlatıldı.