Bakan Tekin: 'İmam hatip okullarında kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalar yürütüyoruz'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Diğer okullarımızın da olduğu gibi imam hatip okullarımızın da kalitesini artıracak bazı adımları Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzle beraber yürütmeye çalışıyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekleri Sergisi ve Ödül Töreni Programı’nda konuştu. "Diğer okullarımızın da olduğu gibi imam hatip okullarımızın da kalitesini artıracak bazı adımları Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzle beraber yürütmeye çalışıyoruz" ifadelerinin kullanan Tekin, "İmam hatip okullarında bilhassa meslek dersleri veren öğretmen arkadaşlarımızın genelde de bütün okullarımızda din, kültür ve ahlak derslerini veren arkadaşlarımızın mesleki gelişimlerini ve niteliklerini arttıracak adımlar atmamız lazım. Parantezi böyle açtığımızda bu kategorideki öğretmen arkadaşlarımızın ana referans değerlerinden bir tanesi olan iş bölümü ve uzmanlaşma kavramı etrafında düşündüğümüzde bu arkadaşlarımızın uzmanlaşmalarını da sağlamamız gerekiyor. Bizim şu anda üzerinde çalıştığımız şey din öğretim genel müdürümüzle beraber imam hatip liselerinde meslek derslerini veren diğer okullara da din kültürü ve ahlak derslerini veren arkadaşlar daha spesifik alanlarda uzmanlaşmasını sağlayan kadro ve atamama alanları YÖK’le beraber koordineli bir biçimde revize edelim" dedi.

Bakan Tekin, "Bizi şu anda öğretmenlik ya da din kültürü ahlak ilişki dersi öğretmenliğine kaynak teşkil eden fakültemiz ilahiyat fakültelerimiz, ilahiyat fakültesinden mezun olan bir öğretmen arkadaşımız, bir gencimiz biraz önce saydığım derslere de giriyor. Ortaokullarda bir dersine de giriyor. Burada din eğitiminin daha nitelikli olması daha efektif olması açısından, ben diyorum ki, yaş gruplarına göre farklılaşan yani ilkokul ve ortaokullarda din kültürü ahlak bilgisi dersini veren, pedagojik anlamda bunun eğitimini alan farklı öğretmen atama grubu daha olsun. Dolayısıyla bu alanı da bu şekilde düzenlemiş olalım derim. Bunun üzerinde çalışıyoruz" diye konuştu.

"Örnek teşkil edecek okullar açacağız"

Bakan Tekin, "Bizleri dinlemeye tahammülü olmayan kişiler, anlamakta da zorlanan bazı kişiler bu cümleleri de anlamadılar. Yani hem İslami anlamda dini eğitimlere hem de beraberinde pozitif bilimlerde eğitim veren bir model yok. Bu bizim bir marka değerimiz. Ben şimdi diyorum ki bunu uluslararası bir marka haline dönüştürelim. Yani dünyanın her tarafında bu modelle okullar açabileceğimiz hale getirelim diyorum. Bunu da yanlış anlıyorlar. Şimdi üzerine çalıştığımız konulardan bir tanesi de bu. İnşallah yakın bir zamanda bu konuda da çok farklı ülkelerde bu anlamda örnek teşkil edilecek okullar açmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ise, "İmam hatip okullarının ülkemiz ve milletimiz için ifade ettiği anlam ve değer izahtan varestedir. 74 yıl önce büyük zorluklar ve fedakarlıklarla hayat bulan bu okullar, bugün ortaya koyduğu başarılarla bir iftihar tablosu haline gelmiştir. Kurulduğu günden beri milletimizin yoğun teveccühüne mazhar olan bu güzide okullar, İslam’ın inanç, ibadet ve ahlak esaslarının nesillere en doğru şekilde aktarılmasında, fert ve toplum hayatında dinî bilginin ve güzel ahlakın yaygınlaştırılması noktasında büyük bir fonksiyon icra etmiş ve hala da etmektedir. İmam hatip okulları, nesillerin hem dini hem de beşeri ilimlerde kendilerini geliştirmelerinin en sağlam zemini olmuştur. Medeniyet değerlerine bağlı, vatanını ve milletini seven, bilgili, erdemli ve ahlaklı bir neslin yetiştirilmesine bu okullar ve fedakar mümessilleri öncülük etmiştir. Zira İmam Hatip Okulları, Peygamber Efendimizin çağlar üstü örnekliğiyle her türlü aşırılıktan uzak, donanımlı bir nesil yetiştirme özleminin tezahürüdür. İmam Hatip Okulları ve bu okullardan yetişen nesiller İslam’ın rehberliğinde merhamet medeniyetini yeniden inşa etmek gibi yüce bir idealin vücut bulmuş halidir. İmam hatip nesli, bu kutlu nesil, Müslümanların birlik ve beraberliğini, bütün insanlığın huzur ve selametini amaçlayan büyük bir mefkûreyi temsil etmektedir" diye konuştu.