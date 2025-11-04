Bakan Tekin: 'MEB olarak çok büyük bir aileyiz'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Biz Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) olarak çok büyük bir aileyiz. Biz gerçekten her eve giriyoruz, her evde varız" dedi.

Milli Eğitim Bakan’ı Yusuf Tekin’in Öğretmenler Odası Buluşmaları sonrasında talimatlarıyla Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nde yer alan kazanımlarla uyumlu, öğretim içeriklerini destekleyici nitelikte; öğretmenlerin pedagojik bilgi ve deneyimlerini birleştirmelerine imkan sağlayacak ve çocuk edebiyatına özgün katkılar sunacak hikaye metinlerinin üretilmesini teşvik etmek amacıyla Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 30 Haziran-8 Ağustos tarihleri arasında ‘Öğretmen Yazar, Çocuk Çiçek Açar’ temalı öğretmenler arası hikaye yazma yarışması düzenlenmişti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin edebiyata olan ilgisini artırmak ve öğrencilerle daha güçlü kültürel bağlar kurulmasını sağlamak amacıyla imza atılan projenin ödül töreni Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde yer alan Mogan Turizm Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlendi. Yarışmada, öğretmenlerin kaleme aldığı hikayeler arasından seçilen eserler, çocukların dünyasına hitap eden özgün anlatımlar ve eğitsel değerleriyle ön plana çıktı. Etkinlikte dereceye giren öğretmenlere ödüllerini takdim eden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin yeteneklerini desteklemenin yanı sıra, çocuklara ilham verecek edebi eserlerin ortaya çıkmasının önemli olduğunu belirtti. Program öncesinde öğrenciler geleneksel müzik aletleriyle bir konser düzenledi.

Yarışmaya 2 bin 76 öğretmen başvurdu

Temel Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmaya 2 bin 76 öğretmen hikaye metinleriyle başvuru yaptı. Hikayeler 1, 2, 3 ve 4’üncü sınıf düzeyleri olmak üzere 4 kategoride, 11 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde Değerlendirme Kurulunda görevli 68 akademisyen tarafından incelenip şartnamede belirtilen ölçütler doğrultusunda puanlandı. Yarışma sonucunda 4 sınıf düzeyinde yayımlanmaya değer görülen eserler belirlenmiş olup yayımlanmaya değer görülen 20 eser, 16 Ekim tarihinde kamuoyuna duyuruldu.

"Biz çok büyük bir aileyiz"

Düzenlenen program kapsamında açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 86 milyonun tamamına hitap ettiklerini belirterek, "Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak çok büyük bir aileyiz. Biz gerçekten her eve giriyoruz. Biz gerçekten her evde varız. Bunun avantajları ve dezavantajları var. Bunun üzerimize yüklediği sorumluluklar var. Bu sorumluluklarla hareket etmek durumundayız ve bu kadar büyük bir aileyi, bu kadar büyük bir sorumluluğu hakkıyla taşımak kolay değil. Bu yükün altında hep beraber yol yürüyoruz. 1 milyonun üzerinde öğretmen arkadaşımızla beraber bu yolu yürüyoruz ve biz göreve başlarken 1 milyonun üzerindeki öğretmen arkadaşımızla, Bakanlık Merkez Teşkilatı ile beraber bir aile ortamında sorunlarımızı karşılıklı tartışarak, istişare ederek, birlikte ortak çözüm bulacağımız bir mekanizma oluşturacağımızı belirtmiştik. Bu kapsamda Öğretmenler Odası etkinliklerini başlatmıştık. Sadece Öğretmenler Odası kısmı değil, bu aynı zamanda Bakanlık Merkez Teşkilatı içerisinde, Bakanlık Merkez Teşkilatı bünyesinde bu aile ortamını oluşturmayı hedefledik. Bakanlıktaki bütün toplantılarımızda ilgili herkesin dahil olduğu, herkesin fikrini ifade ettiği bir aile ortamı oluşturmaya çalıştık" diye konuştu.

"Öğretmen arkadaşımız bize ‘bir sorunumuz var’ dediğinde not aldık"

Bakan Tekin, her konuda öğretmenlerle birlikte yol aldıklarını ve sorunları istişare ederek çözmeye çalıştıklarını vurgulayarak, "Öğretmen arkadaşlarımız ‘biz böyle bir şey yapmak istiyoruz, nasıl olur sizce’ diyor. Ya da bizim aklımıza gelmemiştir ama bir öğretmen arkadaşımız bize, ‘hocam şöyle bir eksiklik var veya şöyle bir sorunumuz var, çözmek durumundasınız, çözen misiniz’ dediğinde onu not aldık. Ya mevzuat değişikliği yaptık ya genelgelerimize bunları koyduk. Bu etkinlikler sembolik, göstermelik etkinlikler değildir. Bunun en bariz göstergesi şu an burada bulunduğumuz ortamdır. Her öğretmenimiz heyecanla elinde ‘hocam bakın ben bir kitap yazdım, bu kitabı size hediye etmek istiyorum’ diyor. Kitabı alıyoruz, bakmaya çalışıyoruz, bir fotoğraf çektiriyoruz, sarılıyoruz, teşekkür ediyoruz, ayrılıyoruz. Şimdi bunun sayısı artınca, bir de ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ ve bizim 2023 yaz ayından itibaren üzerinde odaklandığımız okuma kültürünün geliştirilmesi, hem velilerimizin hem öğrencilerimizin en azından dünya ortalamalarında haftalık okuma saatlerinin sayısını yukarıya çıkarabileceğimiz tavsiyelerde bulunuyoruz. Öğretmen arkadaşlarımızdan da bu tür talepler gelince veya bu tür hediyeler alınca, yazdıkları kitaplarla ilgili ‘biz niye öğretmen arkadaşlarımızın hikaye kitaplarını, okuma kültürlerini basmıyoruz’ dedik. Bu şekilde öğretmen arkadaşlarımızı ödüllendirmiş oluyoruz" şeklinde konuştu.

"Siz ebeveynlik görevinizi yapın, öğretmenlerimiz de öğretmenlik görevini yapacak"

Konuşmasında velilere de seslenen Bakan Tekin, her velinin nitelikli ebeveynlik yapması gerektiğini belirterek, "Siz ebeveynlik görevinizi yapın, öğretmen arkadaşlarımız da öğretmenlik görevini yapacak. Siz evinizde çocuklarınıza öğretmenlerimizin okuldaki eğitim ve öğretim süreçlerini tamamlayıcı nitelikte ebeveynlik yaparsanız eğitim ve öğretim süreçleri daha başarılı olur. Dolayısıyla biz ebeveynleri sürecin içerisinde de dahil etmek için çaba sarf ediyoruz" dedi.

Program, Bakan Tekin’in öğretmenlere hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.