Bakan Tekin: '(Öğretmen atamaları) Bütçenin Genel Kuruldan geçmesini bekliyoruz'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin Meclis Genel Kurulundan geçmesiyle birlikte kendilerine düşen kontenjanları belirleyeceklerini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Meclis Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Okullarda bir öğün yemek verilmesine ilişkin soru üzerine Bakan Tekin, “Hiç olmadı diye bir şey yok. Şu anda yaklaşık 2 buçuk milyon öğrenciye ücretsiz yemek veriyoruz. Deprem sebebiyle bütçedeki kısıt bizi sınırlandırdı. İl müdürlükleri organize ediyor” dedi.

“Akademi yapılanması hazırlığı içerisindeyiz”

Öğretmen akademileri kurulmasına ilişkin soruyu cevaplayan Bakan Tekin, “Öğretmen arkadaşlarımızın üniversiteyle iş birliği halinde hem adaylık sürecinde hem de öğretmenlik sürecinde alacağı eğitimlerle kendilerini geliştirmelerini, gündeme adapte olmalarını, yeni gelişmeleri takip etmelerini arzu ediyoruz. Akademi yapılanması hazırlığı içerisindeyiz” diye konuştu.

“Bütçe sınırları çerçevesinde yapabileceğimiz her şeyi yapmaya çaba sarf ediyoruz”

Öğretmenlere 24 Kasım’da bir maaş ikramiye verilmesine ilişkin soru üzerine Bakan Tekin, şunları söyledi:

“Hazine ve Maliye Bakanlığımızla istişare halindeyiz. Öğretmen arkadaşlarımızın ekonomik problemlerini çözmeye çaba sarf ediyoruz. Böyle bir şey olursa Cumhurbaşkanımız ya da Hazine ve Maliye Bakanımız duyurur. Öğretmen arkadaşlarımızın özlük haklarıyla ilgili bütçe sınırları çerçevesinde yapabileceğimiz her şeyi yapmaya çaba sarf ediyoruz.”

“Özel okulların boş kalan kontenjanlarını değerlendirmeye çalışıyoruz”

Özel okullara teşvikle ilgili soruyu cevaplayan Bakan Tekin, bazı yoğun bölgelerde özel okulların boş kalan fiziki kapasitelerini kullanılabilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ortak bir çalışma yürüttüklerini ifade ederek, “Yapacağız diye bir şey yok. Sadece bu mümkün müdür, değil midir, onun alt yapısını oluşturuyoruz. Bu tamamen bir varsayım şu an ama özel okulların boş kalan kontenjanlarını değerlendirmeye çalışıyoruz. Biz ihtiyaçlarımızı ve boş kontenjanları Hazine ve Maliye Bakanlığımızla paylaşacağız. Onların biz sunacağı ekonomik çerçeve her neyse o kapsamda ilgili kişilerle görüşüp, bir formül üretebilir miyiz diye bakacağız” ifadelerini kullandı.

“Bir farklılık söz konusu değil”

Sözleşmeli öğretmenlerin ayrı bir kategoride değerlendirilmeyeceğini ifade eden Bakan Tekin, “Onlar sadece belli bir süre için sözleşmeliler. Süreleri tamamlandıktan sonra kadroya geçiyorlar. Bir farklılık söz konusu değil. Ücretli öğretmen arkadaşlarımızla ilgili olarak ek ders ücretleriyle ilgili yaptığımız değişiklikle yüzde 25 civarında bir artış sağlamış olduk” dedi.

Öğretmen atamalarının ne zaman yapılacağına ilişkin soruyu cevaplayan Bakan Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin Meclis Genel Kurulundan geçmesiyle birlikte

kendilerine düşen kontenjanları belirleyeceklerini söyledi.