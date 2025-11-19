Bakan Tekin: 'Son öğretmen atamasını 24 Kasım tarihi itibarıyla yapmış olacağız'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "2024 KPSS sınavı ile KPSS artı mülakat sistemiyle son öğretmen atamasını 24 Kasım tarihi itibarıyla yapmış olacağız" dedi.

Bakan Tekin, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bakan Tekin, son öğretmen atamasının 24 Kasım’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek törenle yapılacağını bildirdi. Yapılacak olan 15 bin öğretmen atamasına dair soruları cevaplayan Tekin, "2024 KPSS sınavı ile KPSS artı mülakat sistemiyle son öğretmen atamasını 24 Kasım tarihi itibarıyla yapmış olacağız. KPSS puanı artı mülakatlarla beraber aday arkadaşlarımızın notları açıklanmıştı. Şimdi tercihlerini alıyoruz. 24 Kasım’da da inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın katıldığı bir törenle arkadaşlarımız görev yerlerini öğrenmiş ve atamalarını yapmış olacağız. Hayırlı olsun" diye konuştu.

Eğitim modelinin değişmesine yönelik atılan adımlara ilişkin soru üzerine Tekin, "Şu an gündemimizde bunlar yok. Birinci tatili yaptık biliyorsunuz, onlarla uğraşıyoruz. Bütçe görüşmelerimiz var" şeklinde konuştu.

"Eğitim öğretim süreleri otomatikman kısalmak durumunda"

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) öğrencilerin üniversiteyi 3 yılda bitirmesine imkan sağlayacak kararına ilişkin soru üzerine Tekin, "Sadece yükseköğretim açısından bakmamak lazım. İletişim araçları ve gençlerimizin, çocuklarımızın bilgi edinme araçları geliştikçe daha hızlı bilgiye erişiyorlar. Eğitim öğretim süreleri de otomatikman kısalmak durumunda. Çok doğal bir şey. Seyri de bu yönde zaten. Normal şartlarda üniversitelerde kredi sistemi olduğu için bunun mümkün olduğu üniversiteler vardı. YÖK’ün bunu yaygınlaştırması için çok yerinde bir karar" ifadelerini kullandı.