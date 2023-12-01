Bakan Tekin: 'Yerel yönetim seçimlerinde oy verirken adaylardan eğitim öğretim sürecine destek olma sözü ve vaadi arayın'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Yerel yönetim seçimlerinde oy verirken adaylardan eğitim öğretim sürecine destek olma sözü ve vaadi arayın. Bize destek olacak eğitim öğretim sürecine destek olacak adaylarla yola devam edin. Ben bunu çok önemsiyorum" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Gaziosmanpaşa’da Hayırsever Halaç Ailesinin yaptırdığı Özel Eğitim Uygulama Okulunun açılışına katıldı. Programa eski Tarım ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Hayırsever Halaç Ailesinin fertleri, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri de katıldı.

“Hep beraber eğitimle ilgili olarak sorumluluklarımızı yerine getirmek durumundayız”

Eğitimde herkesin sorumlulukları yerine getirmesi gerektiğini söyleyen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak Türkiye’de Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde neler yaptığımızı çok değişik ortamlarda defaten dile getirdik. Son 20 yılda cumhuriyet döneminde 2001 - 2002 yılına kadar yapılan derslik, okul, öğretmen ataması hepsini en az ikiye katlanmış durumda. Onları çok değişik ortamlarda söylüyoruz. Ama ben bakanlık görevine atandığım andan itibaren sürekli bir şeyi söylüyorum. Eğitim dediğimiz şey tek başına devletin, tek başına milli eğitim bakanlığının, tek başına öğretmenlerin yapacağı bir şey değil. Toplum, bütün katmanlarıyla sistemin içine dahil olmalı. Hep beraber eğitimle ilgili olarak sorumluluklarımızı yerine getirmek durumundayız. Öğrenci kardeşlerimiz kendi sorumluluklarını yerine getirecekler. Yapılan bunca yatırımın karşılığında üstüne düşenleri yerine getirecekler. Ebeveynlerimiz üstüne düşenleri yerine getirecekler. Çocuklarımız okula başladığı zaman aile terbiyesi, anne baba sevgisi, vatan sevgisi gibi kavramları mutlaka çocuklarımıza kazandıracağız. Çocuklarımızı okul, eğitim öğretim hayatındayken davranışlarımızda yaptıklarımızla çocuklarımıza kendimiz örnek olacağız. Unutmayalım eğitimin en önemli parçası evdeki bizim yaşantımız. Çocuklarımızın dijital bağımlılığından, obezite ve benzeri problemlerden eğer söz ediyorsak unutmayın bunun sorumlularından en önemlisi anne baba olarak bizleriz” dedi.

“Yerel yönetim seçimlerinde oy verirken adaylardan eğitim öğretim sürecine destek olma sözü ve vaadi arayın”

Vatandaşlara seslenen Bakan Tekin, “Evde televizyon karşısında bütün vaktimizi geçirip çocuklarımıza iki kelam etmezsek evde çocuklarımızla beraber iki sayfa kitap okumazsak eğer biz çocuklarımıza, öğretmenlerimizin okulda verdiği davranışları asla kazandıramayız. O yüzden ben diyorum ki veliler de bizim paydaşlarımız. önemli paydaşlarımızdan bir tanesi yerel yönetimler onu çok önemsiyorum. Evet, yerel yönetimlerin katkısı çok. Bakın okulun bahçesinden girdiğimiz andan itibaren en az üç tane mahalle muhtarımız bizden okul istedi. Biz de gerek devlet olarak gerekse bize destek olan hayırseverlerle birlikte okulları planlamaya almak istiyoruz. Ama bizim en çok yaşadığımız problemler okullarımızı yapacağımız, üzerinde inşaat yapacağımız araziler. Dolayısıyla yerel yönetimler bize destek olmazsa, yerel yönetimler bize bu konuda katkı vermezse bizim okul yapma imkanımız veya imkanımız olsa bile bunlar maalesef yapamıyoruz. Dolayısıyla ben yerel yönetimler seçimlerde yaklaşıyor. Sizlerden istirhamım yerel yönetim seçimlerinde oy verirken adaylardan eğitim öğretim sürecine destek olma sözü ve vaadi arayın. Bize destek olacak eğitim öğretim sürecine destek olacak adaylarla yola devam edin. Ben bunu çok önemsiyorum. Madem eğitim, öğretim bizim gelecek kuşaklarımızı kurtaracak” ifadelerini kullandı.

“Eşit yaratıldığımıza göre hepimiz eşit bir eğitim sürecinin içerisinde tabi olmalıyız”

Herkesin eğitim hakkının eşit olması gerektiğini söyleyen Bakan Tekin, “Herkes taşın altına elini sokmalı. Son bir husus, hayırseverlerimize hep teşekkür ediyorum. Halaç Ailesine daha önce açılışını yaptığımız okullarda da teşekkür ettim. Benim felsefem bu. Ben diyorum ki aslında toplumdaki herkes aynı düzeyde engelli, herkes aynı düzeyde bu anlamda eğitime muhtaç. Aramızdan kimileri içindeki hırs içindeki fesat, fitne ya da benzeri düşüncelerle benim gözümde engelli. Kimisinin engelini fark ediyoruz, kimisinin engelini fark edemiyoruz. Aslında hepimizin bir engeli var. Dolayısıyla hepimiz bu anlamda eşit yaratılmış insanlarız. Eşit yaratıldığımıza göre hepimiz eşit bir eğitim sürecinin içerisinde tabi olmalıyız” şeklinde konuştu.

“Para kazanmaktan çok hayır yapmayı severdi”

Programda konuşan Hayırsever Ailenin büyük ferdi Fazlı Halaç, “Bir insan yaşadığı sürece birbirine yardımcı olursa hayır, hasenat yaparsa bunların amel defteri kapanmaz. Rahmetli Ömer’im çok iyi bir evlat, çok iyi bir aile reisi büyük iş adamı, arkadaş yanlısı hepsini bir tarafa bırakalım hayır ve hasenat işlerini yaptıktan sonra en büyük mutluluğu hayır, hasenat işlemekte görüyordu. Yani yapısında vardı. Para kazanmaktan çok hayır yapmayı severdi. Okul yaptırmak, cami yaptırmak, hayırlı evlat yetiştirmek, köprü yaptırıp, su çıkarmak hayatta bunu yapan kişilerin amel defteri kapanmaz. Öldükten sonrada amel defterleri açık olur. Hayır duaları ona gider. Biz buna Sadaka - i Şerif diyoruz” dedi.

“Yeni Türkiye Yüzyılı anlayışıyla güzel bir mekanın açılışına şahitlik etmiş olacağız”

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Yeni Türkiye Yüzyılı anlayışıyla güzel bir mekânın açılışına şahitlik etmiş olacağız. İsminden de anlaşıldığı gibi birincisi çok manalı bir isim. Hayata gözlerini yummuş, bir abimizin adı ile anılacak. İkincisi dünya engelliler günü anısına özel bir eğitim okulu olarak burada hizmet verecek. Üçüncüsü Cuma günü gibi mübarek bir günde hayırlı bir işe şahitlik etmiş olacağız. Özel eğitim okulumuz hayırlı olsun diyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek okulun açılışı gerçekleştirildi.