Bakan Tekin, 81 ilin millî eğitim müdürüyle bir araya geldi

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023-2024 eğitim öğretim yılı hazırlıklarını değerlendirmek üzere Bakanlık yöneticileri ve 81 ilin millî eğitim müdürüyle bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gölbaşı Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen "2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık ve Değerlendirme Toplantısı"nda Bakan Yardımcıları Celile Eren Ökten, Kemal Şamlıoğlu, Nazif Yılmaz, Ömer Faruk Yelkenci’yle birlikte 81 ilin millî eğitim müdürüyle bir araya geldi. Bakan Tekin toplantıda, yeni eğitim öğretim yılı başlamadan önce okul ve kurumlardaki eksiklikleri giderip eğitim dönemine olabildiğince sorunsuz girebilmek için tüm yöneticilerle istişare etmek amacıyla bir araya geldiklerini belirterek mesai kavramı olmadan gece gündüz çalışacaklarını kaydetti.

Tüm yöneticilerden mütevazı, alçak gönüllü olmalarını isteyen Bakan Tekin, oturduğu koltuktan güç alan değil; koltuğuna itibar katan birer yönetici olmaları gerektiğini söyledi. Tekin, yöneticilerden öğretmen ve veli olmak üzere eğitimin tüm paydaşlarına karşı iletişime açık ve ulaşılabilir olmalarını istedi.

Yeni eğitim öğretim yılında uygulanmak üzere alınan tedbirlere ilişkin genelgenin geçen hafta illere gönderildiğini hatırlatan Tekin; tarihe, devlet ve milletin birliğine sahip çıkmak için genelgedeki en önemli unsurun cumhuriyetin yüzüncü yılı kutlamaları olduğunu ifade etti.

“Yeni eğitim öğretim yılında sizin tarafınızdan öncelemesini istiyoruz”

Genelgede yer alan konulardan birine daha dikkat çeken Bakan Tekin, öğrencilerin Türkiye’yi tanımadan önce kendi illerini tanımalarını istediklerini kaydetti. Tekin, "Şehirlerle ilgili müfredatımıza bir başlık koymuştuk. Anadolu çok zengin bir coğrafya. Tarihî olarak çok zengin bir birikime sahibiz. Biz, bu ülkenin birlik ve beraberliği açısından, millî birlik ve dayanışmanın güçlendirilmesi açısından, geleneklerimizin, kültürümüzün, gelecek kuşaklara aksettirilmesi açısından çocuklarımızın kendi illerini, kendi illerindeki tarihî kültürel mekânları görmelerini, geleneklerden, örflerden haberdar olmasını arzu ediyoruz. Bunun da yeni eğitim öğretim yılında sizin tarafınızdan öncelemesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin sağlıklı ortamlarda yetişmesi için bir nebze olsun dijital ortamlardan arınması adına mümkün olduğunca okul bahçelerinde geleneksel oyunların yapılabileceğine işaret eden Bakan Tekin, "Okullarımızda çocuklarımızın kısa da olsa fiziksel aktiviteyle güne başlamalarını önemsiyoruz. Kuşkusuz çocuklarımızı terletecek ve güne yorgun başlatacak şeyler de istemiyoruz" dedi.

"Öğrencilerimizin okul içinde ve sınıflarda derslerini aksatacak şekilde cep telefonu kullanmamaları konusunda önlemler alacağız”

Dijital bağımlılıkla mücadele çerçevesinde okullarda cep telefonu kullanımına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Tekin, şöyle devam etti:

"Öğrencilerimizin okul içinde ve sınıflarda derslerini aksatacak şekilde cep telefonu kullanmaları ve bu türden cihazlarla sınıflara girilmemesi konusunda önlemler alacağız. Ayrıca öğrencilerimizin okul dışında dijital ortamlarda zaman geçirmelerine neden olabilecek durumlardan ve ödev ya da benzeri bilgilendirmelerde sosyal medya uygulamalarının kullanılmasından kaçınmak için gerekli önlemleri alacağız. Dolayısıyla sınıflarda cep telefonlarının bulundurulması doğru değil."