Bakan Tekin, 81 ilin milli eğitim müdürleriyle bir araya geldi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bakanlık yöneticileri ve 81 ilin milli eğitim müdürüyle istişare toplantısında bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bakanlık yöneticileri ve 81 ilin milli eğitim müdürüyle Gölbaşı Mogan MTAL Uygulama Oteli’nde gerçekleştirilen istişare toplantısında bir araya geldi. Bakan Tekin, toplantıda yaptığı konuşmada göreve başladığı tarihten bu yana hayata geçirilen eğitim politikalarının daha sağlıklı yürütülebilmesi için istişarelerde bulunmak amacıyla yeniden bir araya geldiklerini ifade ederek yürütülen çalışmalarla ilgili sahada karşılaşılan bir aksaklık varsa el birliğiyle gerekli tedbirleri alacaklarını söyledi.

Bakanlık olarak attıkları her adımın en ince detayına kadar planlandığını vurgulayan Tekin, hayata geçirilen tüm projelerin titizlikle takibinin yapılmasını istedi.

"Ulaşmak isteyip de ulaşmayan kimse kalmasın istiyorum"

Her fırsatta eğitimin tüm paydaşlarıyla bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Tekin, "Hayata geçirdiğimiz her projeyi, attığımız her adımın daha iyi anlaşılır ve uygulanabilir olması için bütün paydaşlarımızla paylaşmamız gerekmektedir. Bunun için de öncellikle bunu kendi yaşantımızla da göstermek zorundayız. Nasıl ki bana ulaşmak isteyen herhangi bir yönetici, öğretmen, öğrenci veya velimizle gerek yüz yüze gerekse farklı iletişim kanallarıyla görüşme imkanı sağlayabiliyorsak sizlerden de aynı hassasiyeti göstermenizi ve size ulaşmak isteyen herkesle iletişiminizi açık tutmanızı istiyorum. İsteyen herkesin il müdürümüze ulaşması gerekiyor, ulaşmak isteyip de ulaşmayan kimse kalmasın istiyorum" ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesine yapılan yatırımlara değinen Tekin, depremin oluşturduğu hasarın yaralarını, asrın felaketinde, asrın birlikteliği anlayışıyla sarmaya devam ettiklerini kaydetti.

"Merkezden aldığımız kararlarla genel bir çerçeve çiziyoruz"

Yapılan mevzuat değişiklileriyle ilgili hatırlatmalarda bulunan Bakan Tekin, "Biz, merkezden aldığımız kararlarla genel bir çerçeve çiziyoruz. Bakanlık politikaları doğrultusunda, inşa etmeye çalıştığımız felsefeye uygun olarak il düzeyinde projeler geliştirebilirsiniz. Böylece alınacak tedbirlerle birlikte çeşitli projelerle eğitim politikalarımızı hayata geçirmiş oluruz" dedi.

Bakan Tekin, çocukların okul bahçelerinde geleneksel oyunlarla vakit geçirmeleri ve bu sayede hem obeziteyle mücadele hem de dijital bağımlılıktan uzaklaşarak arkadaşlık bağlarını güçlendirmeyi hedeflediklerini vurgulayarak öğrencilerin geleneksel oyunları daha sağlıklı oynayabilmeleri için okul bahçelerinde gerekli düzenlemelerin yapılmasına devam edilmesi gerektiğini söyledi.

"Birinci dönemin sonunda çeşitli etkinlikler organize ettik"

Her dönemin son haftasını etkinlikler haftası olarak ilan ettiklerini hatırlatan Tekin, "Bu proje kapsamında birinci dönemin sonunda çeşitli etkinlikler organize ettik. İnşallah, haziran ayında ikinci dönemin son haftasında da aynı etkinlikleri organize ederek bu haftayı daha dolu dolu geçirmek istiyoruz. Bu etkinliklerin çocuklarımız üzerindeki sonuçlarını da özellikle görmek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Sınıf tekrarı ve devamsızlıkta af yok

Yükseköğretim Kurumları Sınavı için ÖSYM soru bankasına soru yazım çalışmalarına ÖSYM uzmanları ve akademisyenlerle birlikte Bakanlığa bağlı okullarda görev yapan öğretmenlerin de dahil edildiğini kaydeden Tekin, YKS için oluşturulacak soru havuzunun Milli Eğitim Bakanlığının müfredatı doğrultusunda hazırlanan ders kitaplarındaki konu ve kazanımları kapsayacağı bilgisinin illerdeki eğitim paydaşlarıyla paylaşılmasını isteyerek öğrencilerin sınıf tekrarı ve devamsızlık affıyla ilgili aldıkları karar konusunda taviz vermeyeceklerini vurguladı.

Bakan Tekin, mesleki teknik eğitim alanında yeni model çalışmalar yaptıklarını, Türkiye’nin her bölgesinde eğitim alan meslek liselilerin istihdamının kolaylaştırılması için "bölge", "ihtisas", "sektör içi" ve "sektöre entegre" olmak üzere 4 yeni okul programının hayata geçirdiklerini bu doğrultuda illerde de gerekli çalışmaların yapılmasının önemine değindi. Bakan Tekin’in ardından tüm genel müdürler, bağlı oldukları bakan yardımcıları koordinesinde kendi alanlarıyla ilgili sunum yaparak fikir alışverişinde bulundu. Ayrıca il milli eğitim müdürleri de illerinde karşılaştıkları sorunları ileterek çözüm noktalarını istişare etti.