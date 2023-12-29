Bakan Tekin, BUÜ'lü öğrencileri ağırladı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Hür Eğitimciler Topluluğu üyeleri, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i ziyaret etti.

Faaliyetlerini aktif olarak sürdüren BUÜ Hür Eğitimciler Topluluğu, geniş bir Ankara gezisi düzenledi. Çok sayıda öğrencinin katıldığı gezi programı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Beştepe Camii ziyaretiyle başladı. Millet Kütüphanesi’ni de ziyaret ederek, mevcut eserleri inceleyen topluluk üyeleri, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Dairesi Genel Müdürü Bünyemin Çiftçi ile bir araya geldi. Öğrenciler, eğitim politikalarına dair görüş alışverişinin ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in konuğu oldu.

Öğrencilerle bir araya gelen Bakan Yusuf Tekin, devam eden çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Topluluk üyeleri de uzun süredir yürüttüğü sosyal sorumluluk faaliyeti “Bir İyilik Yolculuğu” projesini anlatmalarıyla program sona erdi.