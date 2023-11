Bakan Tekin'den 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

TAKİP ET

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 85’inci yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Bakan Tekin, mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını her daim hayırla hatırlayacaklarını ifade ederek, "Gaziyi ebediyete uğurladığımız günün 85. yıl dönümünde hepimize düşen en büyük görev, ‘En büyük eserim’ dediği cumhuriyetimizi nice yüzyıllar yaşatmak ve geleceğimize yönelik atılımlarımızın esin kaynağı hâline getirmektir. İçinde bulunduğumuz bu günlerde 100. yaşını iftiharla kutladığımız cumhuriyetimizi genç nesillere, genç nesilleri öğretmenlerimize emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, düşünceleri ve eserleriyle evlatlarımıza daima kılavuz olacak ve ülkemiz için atacakları her adımda öncü ve önder vasıflarını daima muhafaza edecektir. Kahraman şehitlerimiz ve gazilerimizin fedakârlıkları üzerinde yükselen bu vatanı ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonumuzla ilelebet yaşatacak, eğitim başta olmak üzere her alanda istikrar içinde güçlenmeye ve büyümeye devam ederek gelecek kuşaklara daha müreffeh bir ülke bırakmak için çalışmaya yorulmaksızın devam edeceğiz" dedi.