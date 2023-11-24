Bakan Tekin'den öğretmenlere teşekkür mektubu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla görevi başında ve emekli olan öğretmenlere birer mektup kaleme aldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kaleme aldığı mektupta toplumun kalkınması için çaba sarf eden eğitim ailesinin emektarları öğretmenlere ve emekli öğretmenlere şükranlarını dile getirdi. Mektubunu tüm öğretmenlere kısa mesaj yoluyla gönderen Bakan Tekin, mesleğinde ilk üç yılını dolduran öğretmenlere, "Şimdiden pek çok öğrencinin hayatına dokundunuz. Sizinle aynı yolda yürümekten kıvanç duyuyorum" dedi.

Bakan Tekin, 4 yıldan fazla süredir öğretmenlik yapan, mezunlar veren meslektaşlarına ise, "Ektiğiniz bilgi tohumları bugün ışığınızla serpildi, fidan oldu. Mezun ettiğiniz öğrencilerin gururunu, yeni başlangıçların umudunu yüreğinizde taşıdığınızı biliyorum" diye seslendi. Bakan Tekin, "Kıymetli Öğretmenim" diyerek başladığı sözlerine, "Meslek hayatınız boyunca dokunduğunuz hayatlara bahşettiğiniz ilhamın ışıltısı, cumhuriyetimizin 100. yılından gelecek yüzyıllara dolacak ve çoğalarak aksetmeye devam edecektir. Şahsım ve ülkem size minnettardır" diyerek devam etti.

Tekin, emekli öğretmenlere ise, "Siz, bir toplumun eğitimi, kalkınması için sabırla, anlayışla, özveriyle, vefayla, kendi ruhunuzun ağırlığını zaman zaman hiçe sayarak bir ömür hasrettiniz. Ne yapsak emeklerinizi ödeyemeyiz" dedi.