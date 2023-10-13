Bakan Tekin, eğitimde depreme karşı aldıkları önlemi açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tekirdağ’da İl Eğitim Değerlendirme Toplantısına katıldı. Bakan Tekin burada yaptığı açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak deprem konusunda yapı stokumuzun neredeyse tamamının tahkik ve tetkik işlemlerini yaptık. 3 bin 632 okulda güçlendirme işlemi yapmışız. Bin 583 okul deprem sebebiyle yıkılıp yeniden yapılmış durumda" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Tekirdağ’a geldi. Kente gelen Milli Eğitim Bakanı Tekin, ilk ziyaretini Tekirdağ Valisi Recep Soytürk’e yaptı. Valilik ziyaretinden sonra Bakan Tekin, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde düzenlenen İl Eğitim Değerlendirme toplantısına katıldı. İl Eğitim Değerlendirme toplantısından sonra Bakan Tekin çeşitli açıklamalarda bulundu.

Bakan Tekin açıklamasında, ülkede şu anda 20 milyona yakın öğrencinin olduğunu ifade ederek, "1 milyona yakın öğretmenimiz var, 76 binin üzerinde de kurumumuz var. Böyle baktığımızda koskoca bir teşkilat, bu teşkilatın da kendi içerisinde yönetilmesiyle ilgili hızlı karar alınması gereken ve sık sık kararların revize edilmesi gereken bir süreç yaşıyoruz. Bu süreci doğru yönetmek adına taşra teşkilatlarımızla sürekli irtibat halindeyiz. 2002 yılında Türkiye’de 367 bin 145 derslik vardı. Bunlardan bir kısmı daha sonrası süreçte yıkılıp yeniden yapıldığını da var sayarsak reel olarak 300 binin altında bir derslikle karşı karşıyayız. Ama şu an bizim Türkiye genelinde 742 bin 323 dersliğimiz var. Yani son 20 yılda derslik stokumuz 2,5 kat artmış durumda. Aynı göstergeler öğretmen açısından da geçerli dolayısıyla son 20 yılda eğitime yapılan yatırımlar ciddi şekilde dikkat çekici boyutlara ulaşmış durumda" dedi.

"Bin 583 okul deprem sebebiyle yıkılıp yeniden yapılmış durumda"

Türkiye’de 2000 yılından önce yapılan tüm binalarda deprem mevzuatına göre yapılmadığı için bazı sorunlar olduğuna dikkat çeken Bakan Tekin, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak deprem konusunda yapı stokumuzun neredeyse tamamının tahkik ve tetkik işlemlerini yaptık. 3 bin 632 okulda güçlendirme işlemi yapmışız. Türkiye’de bin 583 okul deprem sebebiyle yıkılıp yeniden yapılmış durumda. Tekirdağ’da ise 118 okulumuzda güçlendirme işlemi yapılmış 64 tanesinin 48 tanesi de yıkılıp yeniden yapılmış" diye konuştu.

Tekirdağ’ın çok hızlı göç aldığını da ifade eden Bakan Tekin, "Tekirdağ genelinde 13 bin 291 öğretmenimiz var. 213 bin öğrencimiz var. Tekirdağ’da sadece öğretmen ve öğrenci profili üzerinden baktığımızda ortalama bir Anadolu büyüklüğünde bir kitleden bahsediyoruz. Derslik sayımız biteceklerle birlikte 9 bin 991. Buda bizim açımızdan önemli bir gösterge" dedi.