Bakan Tekin, İstanbul'da bir okulda bayrak törenine katıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul’da İBB Şehit Polis Mustafa Erdoğan Ortaokulunu ziyaret ederek, ders zili öncesi düzenlen bayrak törenine katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu haftanın ilk gününde İstanbul’daki İBB Şehit Polis Mustafa Erdoğan Ortaokulunu ziyaret ederek, ders zili öncesi düzenlenen bayrak törenine katıldı. Bayrak töreninin ardından derse başlamadan önce bahçede kültürfizik hareketleri yapan öğrencileri izleyen Bakan Tekin, daha sonra sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti, isteklerini dinledi. Tekin, son olarak öğretmen odasında öğretmenlerle bir araya gelerek sohbet etti.