Bakan Tekin, ODTÜ'de zeka ve yetenek atölyelerini yerinde inceledi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) zeka ve yetenek atölyelerini ziyaret etti.

Türkiye Zeka Vakfı ve ODTÜ Eğitim Fakültesi’nin katkılarıyla ODTÜ’de 11’inci Zeka ve Yetenek Kongresi düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, atölyeleri gezerek öğrencilerin ve öğretmenlerin yürüttüğü projeler hakkında bilgi aldı. Atölyelerde uygulanan zeka ve yetenek modellerini yerinde inceledi ve yetenek temelli eğitim çalışmalarını değerlendirdi. ‘Minik Adımlar Büyük Zihinler: Onları Anlamak, Onlara Ulaşmak’ atölyesini ziyaret eden Bakan Tekin, öğrencilerle ve öğretmenlerle birlikte zeka ve yetenek projeleri hakkında bilgi aldı. Sonrasında ‘Çocuklar için Finansal Okuryazarlık: Geleceği Bugünden Tasarlamak’ adlı atölyeyi de ziyaret eden Bakan Tekin, gençlere yönelik gerçekleştirilecek zeka ve yetenek projelerinin öğrencilerin geleceğine umut olacağını ve onların gelişimine büyük katkı sunacağını belirtti.