Bakan Tekin, PİSA sonuçlarını değerlendirdi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, PISA 2022 raporunun, 10 yıldan uzun bir süredir çoğu alanda iyileşme gösteren az sayıda ülkeden birinin Türkiye olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünce (OECD) uygulanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2022 Türkiye sonuçlarına ilişkin değerlendirme bulundu. Bakan Tekin, 10 yıldan uzun bir süredir çoğu alanda iyileşme gösteren az sayıda ülkeden birinin Türkiye olduğunu gösterdiğini, Türkiye’nin her üç alanda da sıralamalarının yükseldiğini ve tüm ülkeler ortalamalarının üzerinde yer aldığını belirtti.

"Gece gündüz çalışıyoruz”

Cumhuriyetin 100. yılında daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye’nin inşasında kendi medeniyet değerleriyle dünyayı kavrayan güçlü bireylerin yetişmesi için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Tekin, "Türkiye Yüzyılı idealinin gerçekleşmesi için bütün ekip arkadaşlarımızla mücadele verdiğimiz bir süreçte daha önce hayata geçirdiğimiz projelerimizin meyvelerini bugün almanın mutluluğunu, sevincini yaşıyoruz" dedi.

Türkiye’nin ilk olarak 2003’te katıldığı PISA araştırmasında 41 ülke arasında matematik alanında 34., fen alanında 35. ve okuma becerileri alanında 33. sırada olduğunu hatırlatan Tekin, aynı raporda 30 OECD üyesi ülke arasında ise üç alanda 28. sırada yer alındığını vurguladı.

PISA’da matematikte 453, fende 476, okuma becerilerinde 456 puan elde edildi

Bakan Tekin, 81 ülkenin katıldığı PISA 2022 uygulamasında Türkiye’nin, matematik okuryazarlığı alanında 453, fen okuryazarlığı alanında 476, okuma becerileri alanda ise ortalama 456 puan elde ettiğini belirtti. Matematik, fen ve okuma becerileri alanında PISA 2022 ile 2018 puanlarını ve sıralamaları özetleyen Tekin, sonuçlar genel olarak incelendiğinde, Türkiye’nin matematik ve fen alanlarında ortalama puan değişimlerinin OECD’ye göre daha iyi durumda; okuma becerileri alanındaki değişimin ise OECD ile benzer düzeyde olduğunu belirtti.

Özellikle fen alanında OECD ortalamasına yaklaşıldığını vurgulayan Tekin, "PISA 2022 uygulaması, Türkiye’nin matematik ve okuma becerileri alanlarında OECD ortalaması ile olan farkını en aza indirdiği uygulamadır" değerlendirmesini yaptı.

"Matematik alanında dezavantajlı ve avantajlı öğrencilerin performansları arttı"

Bakan Tekin, PISA’ya katılan tüm ülkelerin ortalama puanları ile karşılaştırıldığında Türkiye’nin üç alanda da tüm ülkeler ortalamasının anlamlı şekilde üstünde bir performans sergilediğini bildirdi. Türkiye’nin son 20 yılda matematik ve fen alanlarında istikrarlı bir şekilde performansını artırdığına işaret eden Tekin, okuma becerileri alanında ise performansında anlamlı bir değişiklik olmadığını belirtti. Raporda, son 10 yılda Türkiye’nin, matematik ve fen alanlarında artış eğilimi gösterdiği; okuma becerileri alanında ise anlamlı bir artış veya düşüş eğilimi göstermediğinin tespit edildiğini bildiren Tekin, "Bu süreçte öğrencilerin sosyoekonomik farklılıklarında bir değişiklik görülmemesine rağmen Türkiye matematik alanında dezavantajlı ve avantajlı öğrencilerin performanslarının artmasını başarmıştır" dedi.

"Okuma becerileri alanında bir dizi önlem almaya başladık"

Yusuf Tekin, okuma becerileri alanında performansın artırılması için göreve geldikleri günden itibaren bir dizi önlemleri hayata geçirdiklerini bildirdi. Özellikle okuma, anlama, dinleme ve konuşma becerileri konusunda formüller geliştirdiklerini, ana dil becerilerinin gelişmesi için izleme ve değerlendirme birimlerinin verilerinden hareketle çalışmalar başlattıklarını dile getiren Tekin, çoktan seçmeli sınavlar yerine açık uçlu sınavları getirdiklerini anlattı. Bakan Tekin, dijital bağımlılıkla mücadele kapsamında derslere cep telefonlarının alınmamasından açık liselere geçişleri zorlaştıran uygulamaya kadar bir dizi önlemi de hayata geçirdiklerini hatırlattı. Ayrıca OECD ülkelerinde, okul binalarında cep telefonu kullanımı yasaklandığında öğrencilerin dikkatlerinin daha az dağıldığının bildirildiğini aktaran Tekin, "Bu sonuç, okulda cep telefonu kullanımı ile ilgili alınan kararların ne kadar isabetli olduğunu gösteriyor" vurgusunu yaptı.

"Biz bunun yeterli olmadığını kabul ediyoruz"

PISA 2022 raporunun, genel hatlarıyla iyiye doğru gidişi açıkça gösterdiğine işaret eden Tekin, "Biz bunun yeterli ve Türkiye için iyi bir konum olmadığını zaten kabul ediyoruz. O yüzden de gece gündüz Türkiye’yi hak ettiği yere getirmek için çalışıyoruz" dedi.

"Fiziksel altyapı, dijital kaynaklar ve eğitim materyalleri, OECD ülkelerine kıyasla daha iyi"

Milli Eğitim Bakanı Tekin, PISA raporunda Türkiye ile ilgili çok önemli bir tespitin daha yapıldığına dikkati çekerek, "O da şu; fiziksel altyapı, dijital kaynaklar ve eğitim materyallerinin hem nicelik hem de nitelik olarak Türkiye’nin OECD ülkelerine kıyasla daha iyi olduğunun rapora yansıması" dedi.

"Akran zorbalığı ile ilgili gerekli önlemleri alacağız"

Tekin, raporda okullar arası başarı farkının önceki döngülere göre azaldığının ifade edildiğini, okula aidiyet, okul güvenliği ve zorbalık gibi konularda bildirilen olumsuz durumların 2018 yılına göre arttığı bilgisinin yer aldığını aktardı.

"Daha iyisini kurgulamak zorundayız"

Bakan Tekin, "Gelinen noktada şunu özellikle vurgulamak istiyorum; eğitimde son 21 yılda elde ettiğimiz başarıları asla yeterli bulmuyoruz. Çünkü eğitim, bir noktaya varılabilecek bir alan değil. Sürekli ilerlemek, kendimizi geliştirmek ve her noktada daha iyisini kurgulamak zorundayız. Bizler de daha iyisini yapmak için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, bu tablonun oluşmasında başta öğretmen ve eğitim yöneticileri olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.