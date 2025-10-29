Bakan Tekin ve Bakan Göktaş 'Köklü Geçmişten Güçlü Cumhuriyete' programında öğrencilerin müzikli gösterisini izledi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara’da düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programına katıldı. Programda geçen yıl ilk kez uygulamaya koyulan okullardan Ankara Güzel Sanatlar İlk ve Ortaokul öğrencileri, öğretmenleriyle ‘Köklü Geçmişten Güçlü Cumhuriyete’ temalı müzikli gösteriyi sahneledi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, tüm ülkede coşkuyla kutlanıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Ankara’daki MEB Şura Salonu’nda düzenlenen ‘Köklü Geçmişten Güçlü Cumhuriyete 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 102’nci Yıl Dönümü’ programına katıldı. Programda, 22 Ağustos’ta Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı ilkokul öğrencileri arasında düzenlenen ‘resim’ ile ortaokul ve imam hatip ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen ‘resim, şiir ve kompozisyon’ yarışmalarının ödül töreni ve sergisi ise renkli görüntülere sahne oldu.

Öğrenciler müzikli gösteri düzenledi

Programda Milli Eğitim Bakanlığı’nın geçen yıl ilk kez uygulamaya koyduğu okullardan Ankara Güzel Sanatlar İlk ve Ortaokul öğrencileri, öğretmenleriyle ‘Köklü Geçmişten Güçlü Cumhuriyete’ temalı müzikli gösteriyi sahneledi. Program, yarışmada dereceye giren öğrencilere hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.