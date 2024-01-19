Bakan Tekin ve eşi, hastanedeki çocukların karne sevincine ortak oldu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve eşi Ayşe Tekin, tedavi gördükleri Bilkent Şehir Hastanesinde hastane sınıfında eğitim alan öğrencilere karnelerini dağıttı.

Bakan Tekin ve eşi Ayşe Tekin, 2023-2024 eğitim öğretim yılı birinci döneminin sona ermesi dolayısıyla Bilkent Şehir Hastanesi Fizik, Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde tedavileri devam ederken hastane sınıfında eğitim alan öğrencilere karnelerini dağıttı. Öğrencilerle tek tek sohbet eden Bakan Tekin, çocuklara çanta ve kitap gibi çeşitli hediyeler verdi. Karne dağıtımının ardından hastanede eğitim gören çocuklar tarafından yapılan tablo Bakan Tekin’e hediye edildi.

Türkiye genelinde 566 öğrencinin 147 hastanede, 11 bin 851 öğrencinin ise eğitim hayatına evde devam ettiği öğrenildi.

Bakan Tekin ve eşi Ayşe Tekin’e Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe ve Bilkent Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Aziz Ahmet Surel de eşlik etti.