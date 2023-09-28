Bakan Tunç, '20. Yılında Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı'na katıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gölbaşı Hakimevi’nde düzenlenen ’20. Yılında Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı’na katıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Hakimevi’nde düzenlenen ’20. Yılında Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı’na katıldı. Programda Eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da yer aldı.

Programda hitaplarda bulunan Bakan Tunç, Demokratik yönetim anlayışında,katılımcı, şeffaf, hesap verebilir, insan hak ve özgürlüklerini esas alan bir kamu yönetiminin oluşturulmasının, temel ilkelerden biri haline geldiğini ifade etti. Bakan Tunç ayrıca, bu ilkenin en önemli araçlarından birisinin de bilgi edinme hak ve özgürlüğü olduğunu ifade etti.

Demokratik ülkelerdebilgi edinme özgürlüğünün, vazgeçilmez temel haklardan biri olarak kabul edildiğini söyleyen Tunç şunları söyledi: "Bilgi edinme hakkı, kamu yönetiminde şeffaflığın sağlanması bakımından çok önemli bir yere sahiptir."

Bilgi edinme hakkının aynı zamandavatandaşların idari makamları denetlemesine imkan tanıdığını vurgulayan Tunç, sözlerini şöyle devam etti

"İdarenin işlemlerini yargı tarafından denetlenmesini isteyecek vatandaşın, bu idari işlemin arkasındaki bilgiye, gerekçeye sahip olmalıdır. Ancak bu şekilde etkin bir şekilde yargı yolunu kullanabilir. Bilgi edinme hakkının bir başka gayesi ise demokratik yönetimin hakiki manada tecelli etmesine imkan sağlamasıdır. Çünkü demokratik yönetimler tesis ettiği işlemi ve gerekçesini açıklamaktan çekinmez, aksine bunu kendine bir sorumluluk olarak görür."

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nunçok önemli bir demokratik reform olarak 2003’te kabul edildiğini ifade eden Bakan Tunç, kanunun yürürlüğe girmesiyle yasal bir zemine kavuşan bilgi edinme hakkının, 2010’daki Anayasa değişikliği ile Anayasal güvence altına alındığını dile getirdi.

Tunç sözlerine son verirken "Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, yürürlük tarihinden bugüne kadar ülkemiz bürokrasisinde şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık gibi çağdaş kamu yönetimi ilkelerinin güçlendirilmesi bakımından büyük fayda sağlamıştır" ifadelerini kullandı.