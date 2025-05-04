Bakan Tunç: 'CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen fiili saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

İstanbul’da Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen törene katılan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel fiziki saldırıya uğradı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla saldırıyı kınadı ve Özel’e geçmiş olsun dileklerini iletti. Tunç, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen fiili saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu alçak saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca derhal adli soruşturma başlatılmış, şüpheli gözaltına alınmıştır. Demokratik toplumlarda şiddet, hiçbir görüşün, hiçbir fikir ayrılığının meşru aracı olamaz. Şiddete karşı ortak ve kararlı bir duruş sergilemek, hukuk devleti ilkesine ve toplumsal barışa inanan herkesin ortak sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.