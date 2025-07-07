Bakan Tunç: 'Dikkat ve tedbirsizlik sebebiyle orman yangınına sebebiyet verildiğinde 3 yıla kadar hapis cezası söz konusu'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile bir araya gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Dikkat ve tedbirsizlik sebebiyle orman yangınına sebebiyet verildiğinde 3 yıla kadar hapis cezası söz konusu. Kasten orman yangınına sebebiyet verilmişse 10 yıla kadar, terör amacıyla gerçekleştirilmişse müebbet hapis cezası söz konusu" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında hükümlü ve yükümlülerin istihdam edilmesi üzerine iş birliği protokolü imzalandı. İmza törenine ise Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç katıldı. Hükümlülerin istihdamının konu alındığı videonun izlenmesinin ardından Bakan Yumaklı ile Bakan Tunç, hükümlülerin hayata kazandırılmaları kapsamında hayata geçirilecek olan projeleri açıkladı. Aynı zamanda Bakan Tunç, dikkat ve tedbirsizlik sebebiyle orman yangınına sebebiyet verenin 3 yıla kadar, kasten sebebiyet verilmişse 10 yıla kadar, terör amacıyla gerçekleşmişse müebbet hapis cezasının verileceğini bildirdi.

"Orman varlığını artıran ülkeler arasında, Avrupa’da 1’inci, dünyada 6’ncı sıradayız"

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde metan gazından şehit olanlar ile orman yangınlarında mücadele edip şehit olanları rahmetle anan Bakan Yumaklı, "Bildiğiniz gibi son 10 gündür, önemli orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz. ‘Bu yanan yerler ne olacak’ gibi dezenformasyonla karşılaşıyoruz. Kanun gereği ağaçlandırmadan başka bir şey yapılmadığına, mutlaka takip eden yılın sonuna kadar buraların fidanla ve tohumla buluşturulduğunu her seferinde ifade ediyoruz. Her yıl 500 milyon fidan ve tohumu toprakla buluşturuyoruz. Türkiye en çok orman varlığını artıran ülkeler arasında, Avrupa’da 1’inci, dünyada 6’ncı sırada. FAO tarafından yayımlanan Küresel Orman Kaynakları Değerlendirmesi raporuna göre Türkiye, ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa’da 1’inci, dünyada ise 4’üncü sıradadır. Adalet Bakanlığımız ile Ceza İnfaz kurumlarındaki hükümlülerin ağaçlandırma faaliyetlerine dahil olması için bir iş birliği protokolü imzalamıştık. Son 6 yılda 400 bin hükümlü ve yükümlü, 81 ilimizde 922 ilçemizde; ağaçlandırma faaliyetleri, ormanların bakımı, fidan yetiştirilmesi ve yeşil vatanın korunmasına ve geliştirilmesine önemli katkı verdiler" diye konuştu.

"Dikkat ve tedbirsizlik sebebiyle orman yangınına sebebiyet verildiğinde 3 yıla kadar hapis cezası söz konusu"

Caydırıcılık açısından mecliste geçen yasama dönemlerinde cezalarda önemli artışlar sağlandığını belirten Bakan Tunç, "Dikkat ve tedbirsizlik sebebiyle orman yangınına sebebiyet verildiğinde 3 yıla kadar hapis cezası söz konusu. Kasten orman yangınına sebebiyet verilmişse 10 yıla kadar, terör amacıyla gerçekleştirilmişse müebbet hapis cezası söz konusu. Bu protokolle ülkemizin ağaçlandırılması ve erozyon kontrolü çalışmalarına destek olmak amacıyla İş Yurdu Müdürlüklerine ait tesis ve arazilerin etrafının ağaçlandırılması da söz konusu olacak. Bu kapsamda 620 adet adalet ormanı oluşturduk.2 milyon 829 bin ağaç diktik. 3 milyon 900 bin ağacın da bakımını gerçekleştirdik. Tüm bu ağaçlandırma çalışmalarımıza 400 bin civarında hükümlü katılmış oldu. Hükümlüler, denetimli serbestlik adı altında yapılan uygulama çerçevesinde ormanların bakımında çalışıyor" şeklinde konuştu.

"Yılda ortalama 60 binden fazla tutuklu ve hükümlü aktif olarak çalışıyor"

İmzalanacak olan protokolde neler olacağına dair açıklamalar yapan Bakan Tunç, "Ağaçlandırma çalışmalarının yanında İş Yurtlarında gıda, tarım, hayvancılık ve el sanatları alanlarında çalışan personelle hükümlü ve tutuklulara hijyen ve gıda güvenliği konusunda eğitimler verilecek. Tarım, hayvancılık, el sanatları ve iş makineleri operatörlüğü gibi alanlarda mesleki kurslar düzenlenecek. Bitkisel ve hayvansal üretim süreçleri ile ıslah çalışmaları geliştirilecek. Veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem kanunu konularında ortak çalışmalar yürütülecek. Her iki kurumun ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerin karşılıklı olarak temini sağlanacak. Tüm bu hedefler hem ceza infaz sistemimizin onarıcı yaklaşımını güçlendirecek hem de ülkemizin üretim ve istihdam politikalarına katkı sunacak. Türkiye genelinde 400 Ceza ve İnfaz Kurumu’muzda, 374 İş Yurdu Müdürlüğü’nde, 200’den fazla iş kolunda, bin 700 atölye ve tesisimiz bulunuyor. Yılda ortalama 60 binden fazla tutuklu ve hükümlü aktif olarak burada çalışıyorlar. Üretim faaliyetlerinin arasında gıda, tarım ve hayvancılık alanında önemli bir yer teşkil ediyor" ifadelerini kullandı.