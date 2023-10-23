Bakan Tunç: 'İstisnalar dışında dünya iade taleplerimiz konusunda başarılı bir sınav vermemiştir, tüm dünyayı bu çifte standardı sonlandırmaya davet ediyorum'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terörle mücadelenin hukuk zeminindeki önemli bir boyutunu da ülkeler arasındaki iade talepleri ve adli yardımlaşmanın oluşturduğunu belirterek, "İstisnalar dışında genel olarak tüm dünya, iade taleplerimiz konusunda üzülerek söylüyorum başarılı bir sınav vermemiştir. Tüm dünyayı bu çifte standardı sonlandırmaya davet ediyorum” dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara’da bir otelde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Başsavcıları 2. Şurası’nın açılış programına katıldı. Bakan Tunç, 7 Ekim’den bu yana devam eden İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilere rahmet dileyerek başladığı konuşmasında, İsrail’i kınadı. Bakan Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Filistin’deki olayların son bulması için büyük çaba sarf ettiğini belirterek, “Cumhurbaşkanımız saldırıların başlangıcından bu yana yoğun bir diplomasi çabası göstererek, 20’den fazla devlet ve hükümet başkanıyla görüşerek Filistin’de yanan ateşi söndürmek için büyük çaba sarf etmeye devam ediyor. Dışişleri Bakanımız bölgede gerçekleştirdiği temaslarla mazlum Filistinli kardeşlerimizin daha fazla mağdur olmaması için yoğun bir diplomasi faaliyeti gösteriyor” dedi.

Bakan Tunç, Türkiye’nin Gazze’de bir an önce kalıcı istikrar ve barış ortamının sağlanması için bütün adımları atmaya devam ettiğini belirtti.

“Atılacak adımlar dünyamız için önemli fırsatlar oluşturacaktır”

Türk devletleri arasındaki işbirliğinin artmasının sorunların aşılmasında büyük bir adım olacağını belirten Tunç, “Atılacak ortak adımlar sadece Türk dünyası için değil, bütün bir bölgemiz, hatta dünyamız için de önemli fırsatlar oluşturacaktır. Türk devletleri arasındaki bu birlik ve beraberliğin dünya barışı için de önemli bir imkan oluşturacağına inanıyorum” diye konuştu.

Bakan Tunç, ticaret, sanayi, turizm, ulaşım ve savunma gibi alanlar dışında devletlerin yoğun etkileşim ve diyalog içerisinde bulunduğu alanlardan birisinin de hukuk ve yargı olduğunu belirtti. Bu etkileşimin hukuk ve yargı boyutuyla uluslararası zemindeki yansımasının da adli iş birliği olduğunu vurgulayan Bakan Tunç, konuşmasına şöyle devam etti:

“21’inci yüzyılda işlenen suçlar, örgütlü olarak sınır aşan bir niteliğe bürünmüş ve daha kolay işlenebilir hale gelmiştir. Suçtan elde edilen varlıklar elektronik ortamda rahatlıkla taşınabilmekte ve bir ülkeden başka bir ülkeye rahatlıkla aktarılabilmektedir. Özellikle sınır aşan suçların ve terörist eylemlerin hızlı artışı ile bu suçlarla mücadelede karşılaşılan zorluklar sadece ülkemiz için değil, tüm dünya için önemli bir sorun teşkil etmektedir. İşte bu noktada uluslararası adli işbirliğinin önemi gün geçtikçe daha da artmaktadır. Bakanlık olarak terörle ve sınır aşan suçlarla mücadele ve adli iş birliği konularında diğer ülkelerle ilişkilerimizi arttırmak için çalışmalarımız hızla devam ediyor.”

“Terör örgütlerinin kökünü kurutma konusunda kararlıyız”

FETÖ gibi diğer terör örgütlerinin kökünü kurutma konusunda kararlı olduklarını söyleyen Tunç, “Bildiğiniz üzere ülkemizde 15 Temmuz 2016 tarihinde eli kanlı hain terör örgütü FETÖ tarafından bir darbe girişimi yaşandı. Bu alçak girişim Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin onurlu büyük direnişi ile başarısızlığa uğratıldı. Biz kararlı bir şekilde FETÖ, DEAŞ, PKK gibi pek çok terör örgütüyle mücadele ediyoruz. Terör insanlık suçudur. Yaşam hakkının, demokrasinin, özgürlüğün düşmanıdır. Türkiye olarak tüm terör örgütlerinin kökünü kurutma konusunda kararlıyız. Çünkü biz terörle mücadeleyi tüm boyutlarıyla, hak ve özgürlük mücadelesi olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, terörle mücadelenin hukuk zeminindeki önemli bir boyutunu da ülkeler arasındaki iade talepleri ve adli yardımlaşmanın oluşturduğunu söyledi. Türkiye olarak adli iş birliği konusunda uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklere şimdiye kadar samimiyetle uyduklarını belirten Tunç, aynı ciddiyet ve kararlılıkla bu yükümlülüklere uyacaklarını aktardı. Terör örgütleri ile hukuki mücadelenin en etkili ve önemli ayağının adli yardımlaşma olduğunu söyleyen Bakan Tunç, şu ifadelere yer verdi:

“Suçluların iadesine ilişkin taleplerimiz konusunda Türk Dünyası ülkeleri başta olmak üzere dünyadan hassasiyet ve samimiyetle davranılmasını bekliyoruz. Bu çağrımıza olumlu cevap veren ülkelerin dostane ve yapıcı yaklaşımlarını memnuniyetle karşılıyoruz. Fakat söz konusu istisnalar dışında genel olarak tüm dünya, iade taleplerimiz konusunda üzülerek söylüyorum başarılı bir sınav vermemiştir. Tüm dünyayı bu çifte standardı sonlandırmaya davet ediyorum.”

Programda açılış konuşmasını gerçekleştiren Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ise, toplantıların herkes için yararlı olacağına değindi. Şahin, bu toplantıların suçlarla mücadele kapsamında yeni ve etkin mekanizmaların geliştirilmesine vesile olacağını da belirtti.

Program fotoğraf çekimi ile sona erdi. Programa Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça, TDT Genel Sekreteri Kubanychbek Omuraliev ile birçok başsavcı katıldı.