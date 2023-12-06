Bakan Tunç: 'Son 21 yılda sessiz devrim niteliğinde reformlar yaptık'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Son 21 yılda sessiz devrim niteliğinde yaptığımız reformlarla temel kanunlarımızı çağın gereklerine uygun olarak ve milletimizin ihtiyacını gözeterek yeniledik“ dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk Kültür Tarihi Kurultayı’na katıldı. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde düzenlenen program, Türk Devleti Teşkilatı’na üye ülkelerin temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Tunç yaptığı konuşmada, kardeş ülkeler Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Macaristan, Özbekistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin rektör hocalarını, dekanlarını, bürokratlarını ve öğretim görevlilerini Türkiye’de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, kurultayın hayırlı olmasını diledi. Türk Devletleri Teşkilatı ve Türk Yargı Eğitim Ağı hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Tunç, Türkiye’nin Orta Asya, Kafkasya, Yakın Doğu, Orta Doğu ve Balkan coğrafyasının anahtarı konumunda olduğunu söyledi. Özellikle son 21 yılda yürütülen proaktif dış politikayla bölgesel ve küresel alanda kritik bir rol üstlendiklerini ifade eden Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “daha adil bir dünya mümkün” ve “dünya beşten büyüktür” düsturlarıyla insanlık için barış ve huzura katkı veren adımlar attıklarını ve atmaya devam edeceklerini vurguladı.

“Türk Devletleri Teşkilatı’nın kurulmasıyla Türk devletleri arasında bir iş birliğinin temelleri atıldı”

Türk dünyasına mensup ülkeler arasındaki işbirliğini geliştirecek politikalara ağırlık verdiklerini ifade eden Bakan Tunç, “Türk Devletleri Teşkilatı, yeni dış politikamızda ağırlığı olan kurumlardan biri haline gelmiştir. Türk Devletleri Teşkilatı’nın kurulmasıyla tarihi, kültürel ve coğrafi yakınlıkları itibarıyla birbirine akraba olan Türk devletleri arasında kapsamlı bir iş birliğinin temelleri atıldı. Türk dünyasının birlik ve beraberliği açısından en önemli adımlardan biri olan Türk Devletleri Teşkilatı, ortak tarihi ve kültürel değerlere sahip Türk dünyasını bütünleştirmek, Türk devlet ve toplulukları arasındaki ilişkileri daha da geliştirmek amacıyla kurulmuştur” diye konuştu.

Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde yapılan çalışmalara değinen Bakan Tunç, şunları söyledi:

“Türk Dünyası Noterler Birliği’nin kurulması hakkındaki mutabakat zaptının imza törenini 5 Ekim 2023 tarihinde ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleştirdik. Mutabakat zaptı ile noterlik konusunda karşılıklı mesleki işbirliği, bilgi ve tecrübe paylaşımını en üst seviyeye taşıyacağız. 19 Ekim 2023 tarihinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde ’Türk Devletleri Teşkilatı Başsavcıları 2. Şurası’nı gerçekleştirdik. Şurada özellikle teşkilata üye ülkeler arasında gerçekleştirilen uluslararası adli yardım konusunu ayrıntılı bir şekilde ele aldık. Teşkilata üye ülkeler arasında yükseköğretim alanında iş birliğini gerçekleştirmek amacıyla 28-29 Mart 2013 tarihleri arasında İstanbul’da yapılan toplantı sonrasında Türk Üniversiteler Birliği’ni kurmuştuk.”

“Üniversiteler arasında işbirliği sağlanmasını amaçlıyoruz”

Türkiye’de 19 üniversitenin Türk Üniversiteler Birliği’ne üye olduğunu ifade eden Bakan Tunç, “Böylece ortak tarih, kültür, dil mirasından yola çıkarak üniversiteler arasında işbirliği sağlanmasını amaçlıyoruz. Üye üniversitelerde çağdaş, bilimsel düzeye uygun eğitim standartlarının uygulanması suretiyle ortak kimlik bilinci yüksek nesiller yetiştirilecektir” dedi.

Bakan Tunç, Türkiye Adalet Akademisi’nin paydaşı olduğu Türk Yargı Eğitim Ağı’nın kuruluş mutabakat zaptını da 12 Aralık 2022 tarihinde İstanbul’da imzaladıklarını söyledi. Tunç ayrıca, Türkiye Adalet Akademisi’nin Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde hakim, savcı eğitimlerine yönelik ortak çalışmalar yürüttüğünü ifade etti. İlerleyen süreçte de ortak çalışmaları geliştirmekte kararlı olduklarını ifade eden Bakan Tunç, avukatların mesleki konularda yardımlaşması amacıyla ‘Türk Dünyası Avukatlar Birliği’ kurulması için gerekli adımların atılmasında fayda gördüklerini söyledi. Bakan Tunç şunları söyledi:

“Üç gün sürecek Uluslararası Türk Hukuk Tarihi Kurultayı ile Türk hukuk tarihine kısa bir yolculuk yaparak, geçmişten günümüze hukuki gelişimimizi inceleyeceğiz. Türk hukuk sistemi köklü bir geçmişe sahip olup, tarihsel süreç içinde çeşitli medeniyetlerin etkisi altında şekillenmiş ve kendine özgün karakterini oluşturmuştur. Aynı zamanda Anadolu’nun farklı coğrafyalarında pek çok medeniyetin hüküm sürmüş olması hukuk sistemimizi zenginleştirmiştir.”

“Temel kanunlarımızı milletimizin ihtiyacını gözeterek yeniledik”

Son 21 yılda yapılan reformlardan bahseden Tunç, “Son 21 yılda sessiz devrim niteliğinde yaptığımız reformlarla temel kanunlarımızı çağın gereklerine uygun olarak ve milletimizin ihtiyacını gözeterek yeniledik. Türk Medeni Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu, Kabahatler Kanunu, Çocuk Koruma Kanunu, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun yeni düzenlemeler arasında yer almıştır” dedi.

Bakan Tunç, kurultayın Türk dünyasını oluşturan devlet ve milletler arasında yeni ve güçlü bağlar kurma imkânı sağlayacağına inandığını söyleyerek konuşmasını noktaladı.

Uluslararası Türk Hukuk Tarihi Kurultayı’na Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili Mehmet Akif Ekinci, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı Sadi Jafarov ve hukukçular katıldı.