Bakan Tunç, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Şenel ile bir görüştü

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 12’nci Kalkınma Planı çalışmaları için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile görüştü.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2024-2028 dönemini kapsayacak 12’nci Kalkınma Planı çalışmaları için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve çalışma ekibiyle Bakanlıkta bir toplantı gerçekleştirdi. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ülkemizi her alanda kalkındıracak ve geleceğe güçlü şekilde taşıyacak bütün adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.