Bakan Tunç, Suudi Arabistan Başsavcısı Suud Bin Abdullah Almujib ile görüştü

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Suudi Arabistan Başsavcısı Suud Bin Abdullah Almujib ve Suudi Arabistan’ın Ankara Büyükelçisi Fahad Bin Assaad Abualnasr ile bir araya geldi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Suudi Arabistan Başsavcısı Suud Bin Abdullah Almujib, Suudi Arabistan Ankara Büyükelçisi Fahad Bin Assaad Abualnasr ve beraberlerindeki heyet ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Adli iş birliğimiz başta olmak üzere ülkelerimiz arasındaki ilişkiler hakkında değerlendirmelerde bulunduk. Suudi Arabistan ile her alandaki ilişkilerimizi ve birlikteliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.