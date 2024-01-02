Bakan Uraloğlu: '2023 yılını 216 milyon yolcuyla kapattık'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "2023 yılını 216 milyon yolcuyla kapattık" dedi.

AnadoluJet’in AJet ismiyle faaliyet gösterebilmesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında işletme ruhsatı imza töreni düzenlendi. İmza töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin son 21 yılda havacılık alanında çok ciddi gelişmeler katettiğini ifade ederek, "26 olan havalimanı sayımızı 57’ye çıkardık. Yurt dışı uçuş noktamız 60’tan 343’e çıkardık. Ciddi bir mesafe katettik. 2023 yılı pandemiden sonra toparlanma yılı oldu. Yaklaşık 216 milyon yolcuyla 2023 yılını kapatmış olduk. Türk Hava Yolları bizim bayrak taşıyıcımız. Dünyanın her tarafında varlar. Türk Hava Yolları Anadolu Jet yeni bir yapılanma kararı alarak AJet’e dönüştürmüş durumda. Yılın ilk mesai gününde A Jet’in işletme ruhsatını veriyoruz. Havacılıkta 14 tane faaliyet gösteren şirketimiz var. Bunların 11 tanesi yük ve yolcu taşıyor. 3 tanesi de sadece kargo taşımacılığı üzerine faaliyet gösteriyor. AnadoluJet, A Jet olarak hayatını sürdürecek" diye konuştu.

"52 yurt dışı, 41 yurt içi noktaya 16 milyon yurt dışından uluslararası yolcu getirecek"

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, AJet’in bu sene 103 uçakla hizmet edeceğini belirterek, "52 yurt dışı, 41 yurt içi noktaya 16 milyon yurt dışından uluslararası yolcu getirecek. İç hatlarda da 8 milyon yolcu taşımayı hedefliyoruz. 355 Airbus anlaşması yaptık. Buradan gelecek 250 tane A321 uçakları var. AJetimizi en kısa zamanda yeni nesil uçaklarla değiştireceğiz. Hem içeri de hem dışarıda hizmet sunacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmalarının ardından Bakan Uraloğlu, AJet’in çalışma ruhsatı imzalandı. Törene Bakan Uraloğlu ve Bolat’ın yanı sıra THY temsilcileri ve bakanlık yetkilileri katıldı.