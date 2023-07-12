Bakan Uraloğlu: '3 yıl önce hizmete giren Beğendik Köprüsü ile 46 milyon lira tasarruf elde edildi'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Türkiye’nin en yüksek ikinci köprüsü olma özelliğini taşıyan ve 3 yıl önce hizmete giren Beğendik (Botan) Köprüsü’nden bugüne kadar 1 milyon 750 bin araç geçerek, yakıt ve zamandan yıllık 46 milyon lira tasarruf elde edildi” dedi.

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Siirt’in Pervari ilçesinin Bitlis ve Van illerine güvenli ve konforlu ulaşımını sağlayan Beğendik (Botan) Köprüsü’nün hizmete girdiği 3’üncü yılında köprünün bölge illere ve ülke ekonomisine sağladığı katkı ve öneme dikkat çekti. Bakan Uraloğlu, Beğendik-Pervari kesimini 8 kilometre kısaltan köprü hakkında, “Mesafeleri kısalttığı gibi zamandan 32 milyon lira, yakıttan 14 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 46 milyon lira tasarruf elde edildi. Köprülerin en büyük özelliği karşı kıyıları ya da uzakları birbirine bağlar. Kalpten kalbe kurulan köprüler gibi biz de insanları birbirine yakınlaştıran köprüler inşa ediyoruz. Ünlü şairimiz Arif Nihat Asya’nın dediği gibi, ‘İçimizden biri köprü olmaya razı olmazsa biz kıyamete kadar bu suyun kıyılarında bekleriz.’ Bizim de tam da yaptığımız bu işte. Hiç kimseyi suyun kenarında bekletmemek, sevenleri birbirine kavuşturan köprüler inşa etmek” diye konuştu.